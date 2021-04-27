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Харатин: Месси имеет больший вес для Барселоны, чем Роналду для Ювентуса

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Харатин: Месси имеет больший вес для Барселоны, чем Роналду для Ювентуса

Новина українською

Украинский полузащитник Ференцвароша Игорь Харатин вспомнил матчи против Барселоны и Ювентуса в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов, а также свой гол каталонцам на Камп Ноу.

- Какие чувства испытали, забив на пустом Камп Ноу?

- В любом случае приятно забивать Барселоне, к тому же, это был мой первый гол в Лиге чемпионов и Ференцвароша за столько лет. Это на всю жизнь и точно отложится в памяти как одно из самых приятных мгновений карьеры.

- За полгода до этого вы побывали на Камп Ноу в качестве туриста. Вы там гол случайно не визуализировали?

- Не представлял, но мечтал.

- Лео Месси и Криштиану Роналду. Кто играет большую роль для своей команды на данный момент?

- Это два феноменальных игрока, но Месси имеет все же больший вес для Барселоны, чем Роналду для Ювентуса. Роналду больше нацелен на индивидуальные показатели, Месси исключительно командный игрок. Проще играть было с Ювентусом. Мы даже могли зацепиться с ними за очки, а вот с Барселоной, что в Испании, что в Будапеште, без шансов.

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В статье: Лионель Месси Криштиану Роналду Ювентус (Турин) Барселона Игорь Харатин Ференцварош (Будапешт)
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Источник:
fanday

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