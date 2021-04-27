Гасперини рассчитывает на Малиновского. Аталанта не продаст украинца в Интер
Руслан выходит на первые роли в игре Аталанты
Украинский хавбек "
Впрочем, также источник утверждает, что 27-летний украинец останется в клубе из Бергамо.
Полузащитник в последнее время стал одним из лидеров команды и главный тренер бергамаски Джан Пьеро Гасперини в дальнейшем рассчитывает на игрока, вокруг которого и должна строится игра в центральной линии команды.
Напомним, что Руслан присоединился к "Аталанте" летом 2019-го года из бельгийского "Генка" за 13,6 млн евро, подписав соглашение на пять сезонов. На данный момент аналитический портал Transfermarkt оценивает 27-летнего игрока в 21 млн евро.
В текущем сезоне во всех турнирах Малиновский принял участие в 37 матчах за "Аталанту", забил 7 голов и отдал 9 результативных передач.
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