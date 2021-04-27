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Гасперини рассчитывает на Малиновского. Аталанта не продаст украинца в Интер

Наши за границей
(1 голосов)

Руслан выходит на первые роли в игре Аталанты

Гасперини рассчитывает на Малиновского. Аталанта не продаст украинца в Интер

Новина українською

Украинский хавбек "Аталанты" Руслан Малиновский действительно заинтересовал миланский "Интер". Данную информацию подтверждает издание Corriere di Bergamo.

Впрочем, также источник утверждает, что 27-летний украинец останется в клубе из Бергамо.

Полузащитник в последнее время стал одним из лидеров команды и главный тренер бергамаски Джан Пьеро Гасперини в дальнейшем рассчитывает на игрока, вокруг которого и должна строится игра в центральной линии команды.

Напомним, что Руслан присоединился к "Аталанте" летом 2019-го года из бельгийского "Генка" за 13,6 млн евро, подписав соглашение на пять сезонов. На данный момент аналитический портал Transfermarkt оценивает 27-летнего игрока в 21 млн евро.

В текущем сезоне во всех турнирах Малиновский принял участие в 37 матчах за "Аталанту", забил 7 голов и отдал 9 результативных передач.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский Интер (Милан)
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Источник:
Сalciomercato

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Комментарии (3)
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Wreck (Киев)
28.04.2021 в 00:57
Смотря сколько заплатят
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kalan-86 (Анкара)
27.04.2021 в 23:47
Пока все получается в Аталанте, команда пробивается в ЛЧ и борется за высокие места-не нужно ему в Интер.
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
28.04.2021 в 00:03
Почему не нужно? Интер всё же это другой уровень и имя. С Аталантой за скудетто Малиновский всё же не поборется, а с Интером может.
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