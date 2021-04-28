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Лунин: Понимаю, что нужно делать, чтобы вытеснить Куртуа. Посмотрим, кто будет лучше

Наши за границей
(4 голосов)

Пока что украинец проигрывает конкуренцию бельгийцу

Лунин: Понимаю, что нужно делать, чтобы вытеснить Куртуа. Посмотрим, кто будет лучше

GETTY IMAGES

Новина українською

Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин рассказал об отношениях с основным кипером "бланкос" Тибо Куртуа, который пока выигрывает конкуренцию у Андрея.

"Мы с ним товарищи по команде. Никакой неприязни или чего-то такого нет. В профессиональном плане он заставляет меня работать лучше и больше.

Понимаю, что нужно делать и сколько, чтобы его вытеснить. В бытовом плане мы товарищи, есть определенное общение, когда мы ездим на игры, рядом сидим за обеденным столом.

Конечно, он сильнее меня. Но у него за карьеру уже 200-250 игр на высоком уровне, это опыт, стабильность и уровень. Дай Бог, я проведу те же 250 игр и посмотрим, кто тогда будет лучше", - сказал Лунин.

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В статье: Тибо Куртуа Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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Источник:
ТК Футбол

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