Лунин: Понимаю, что нужно делать, чтобы вытеснить Куртуа. Посмотрим, кто будет лучше
Пока что украинец проигрывает конкуренцию бельгийцу
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Украинский голкипер "
"Мы с ним товарищи по команде. Никакой неприязни или чего-то такого нет. В профессиональном плане он заставляет меня работать лучше и больше.
Понимаю, что нужно делать и сколько, чтобы его вытеснить. В бытовом плане мы товарищи, есть определенное общение, когда мы ездим на игры, рядом сидим за обеденным столом.
Конечно, он сильнее меня. Но у него за карьеру уже 200-250 игр на высоком уровне, это опыт, стабильность и уровень. Дай Бог, я проведу те же 250 игр и посмотрим, кто тогда будет лучше", - сказал Лунин.
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