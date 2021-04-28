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Шабанов: Еще дней семь или десять рекомендуют походить в специальном сапоге

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Украинец рассказал как проходит восстановление после травмы

Шабанов: Еще дней семь или десять рекомендуют походить в специальном сапоге

Фото: ФК Легия

Новина українською

Защитник "Легии" Артем Шабанов, права на которого принадлежат "Динамо" рассказал о восстановлении после тяжелой травмы.

"Еще дней семь или десять мне рекомендуют походить в специальном сапоге, фиксирующем голень, после чего – сделать повторное МРТ, чтобы понять, как идет процесс заживления. От этого и будем отталкиваться.

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Как получил травму? На ногу при угловом упал свой же игрок – и я подвернул голеностоп. Никакого хруста не услышал, а врачи, заморозив сустав, спросили: "Попробуешь продолжить?" Я кивнул, стал на ногу – и как будто провалился. В раздевалку без посторонней помощи уйти уже не смог, а МРТ показала, что одна связка разорвана полностью, а другая – на 80 процентов", — сказал Шабанов.

Напомним, что Шабанов в аренде до 30 июня. Сейчас футболист находится в Киеве, где в воскресенье, 25 апреля, присутствовал на матче "Динамо" - "Ингулец" (5:0).

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В статье: Динамо (Киев) Легия (Варшава) Артем Шабанов
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Источник:
Футбольный клуб

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