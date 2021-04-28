Харатин: Рассматривал бы возвращение в Динамо, почему нет?

Полузащитник "Ференцвароша" и сборной Украины Игорь Харатин рассказал, что не исключает возвращение в "Динамо".

- Если бы вас позвали сейчас в "Динамо" - отказались бы?

- Рассматривал бы, почему нет? Я вырос в киевском Динамо. Взвесил бы все за и против. Мне 26, и я должен думать о развитии карьеры", - сказал Харатин.

Напомним, что 26-летний Харатин - воспитанник "Динамо", в структуре клуба находился 4 года, после чего перебрался в "Зарю". В "Ференцварош" футболист перешел в январе 2019-го года.

Добавим, что ранее информация была о том, что Харатин продлил контракт с венгерским клубом еще на один сезон.

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