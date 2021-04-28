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Харатин: Рассматривал бы возвращение в Динамо, почему нет?

Наши за границей
(1 голосов)

Хавбек "фради" рассказал, как относится к возможному возвращению в киевский клуб

Харатин: Рассматривал бы возвращение в Динамо, почему нет?

ДК

Новина українською

Полузащитник "Ференцвароша" и сборной Украины Игорь Харатин рассказал, что не исключает возвращение в "Динамо".

- Если бы вас позвали сейчас в "Динамо" - отказались бы?

- Рассматривал бы, почему нет? Я вырос в киевском Динамо. Взвесил бы все за и против. Мне 26, и я должен думать о развитии карьеры", - сказал Харатин.

Напомним, что 26-летний Харатин - воспитанник "Динамо", в структуре клуба находился 4 года, после чего перебрался в "Зарю". В "Ференцварош" футболист перешел в январе 2019-го года.

Добавим, что ранее информация была о том, что Харатин продлил контракт с венгерским клубом еще на один сезон.

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В статье: Динамо (Киев) Игорь Харатин Ференцварош (Будапешт)
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Источник:
Fanday.net

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Комментарии (2)
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Artemanat (Кривой Рог)
28.04.2021 в 09:13
Мог бы попробовать себя в более сильном чемпионате
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ZNAK_VOPROSA
28.04.2021 в 08:56
Зачем??? На банку
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