Лунин: Моя ошибка была в том, что пошел в Леганес

Голкипер сборной Украины и " Реала " Андрей Лунин рассказал о командах, в которых ему пришлось поиграть на правах аренды.

- Ты много поездил по Испании: "Леганес", "Вальядолид", "Овьедо". Сейчас можешь сказать, где был просчет, а где - полезный опыт?

- На мой взгляд, ошибка была в том, что пошел в "Леганес". Сначала надо было идти в условное "Овьедо". Сегунда и Чемпионшип - лучшие перволиговые соревнования в мире. Это было бы более разумно и правильно как в плане адаптации к стране, так и в плане больших возможностей играть. Там, думаю, было бы немного больше доверия, — сказал Лунин.