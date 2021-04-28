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Лунин: Моя ошибка была в том, что пошел в Леганес

Наши за границей
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Кипер говорит, что начинать адаптацию нужно было с Сегунды

Лунин: Моя ошибка была в том, что пошел в Леганес

Новина українською

Голкипер сборной Украины и "Реала" Андрей Лунин рассказал о командах, в которых ему пришлось поиграть на правах аренды.

- Ты много поездил по Испании: "Леганес", "Вальядолид", "Овьедо". Сейчас можешь сказать, где был просчет, а где - полезный опыт?

- На мой взгляд, ошибка была в том, что пошел в "Леганес". Сначала надо было идти в условное "Овьедо". Сегунда и Чемпионшип - лучшие перволиговые соревнования в мире. Это было бы более разумно и правильно как в плане адаптации к стране, так и в плане больших возможностей играть. Там, думаю, было бы немного больше доверия, — сказал Лунин.

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В статье: Реал (Мадрид) Леганес Андрей Лунин
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Источник:
ТК Футбол

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