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"Тема немного заполитизирована" - Зозуля вступился за министра охраны здоровья Украины

Наши за границей
(8 голосов)

И рассказал о карантинных ограничениях в Испании

"Тема немного заполитизирована" - Зозуля вступился за министра охраны здоровья Украины

Новина українською

Украинский форвард "Альбасете" Роман Зозуля держит руку на пульсе событий в Украине.

Так, футболист написал в соцсетях пост, в котором он встал на защиту министра здравоохранения Украины Максима Степанов и сравнил рассказал о карантинных ограничениях в Испании.

"Друзья, читаю ленту новостей в Украине и создается впечатление, что тема и проблема №1 - это отставка министра здравоохранения. Не знаю Степанова лично, но мне кажется тема немного заполитизирована. Расскажу несколько фактов о последнем годе пандемии в Испании и Украине.
Локдаун в Испании - это когда ты у друга взаймы собаку, чтобы выйти прогуляться полчаса на улице. Это комендантский час с 23:00 до 6:00. Это запрет передвижения между регионами. И это реальные штрафы от 500 до 1000 евро за нарушение правил локдауна и тем более за несоблюдение противоэпидемических правил. Маски и дистанция с нами 24/7. При том, на пике заболеваемости Испания была далеко впереди Украины по уровню смертности. Здесь с температурой 39 никто никого не госпитализировал. В Украине же скорая приезжает на вызов при первых признаках ковида.
Карантин в Украине - локдауном не назовешь. Но мы народ свободный - попробуй нам что-то запретить. Несмотря на это, Украина преодолела пик заболеваемости за 2 недели.
Главное отличие между нами и испанцами - сознательный подход граждан к пандемии.
Ну и вакцинация - здесь Украина отстает. Но вы точно приняли решение, что будете вакцинироваться?! Я, как волонтер хорошо знаю, что прежде, чем критиковать власть, нужно сначала спросить чем мы можем ей помочь, - написал Зозуля.

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В статье: Роман Зозуля Альбасете коронавирус
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Источник:
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Комментарии (5)
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boris1984 (Киев)
28.04.2021 в 17:50
Лишнее подтверждение что и в Европе при власти долпайопы. Вот кто мне объяснит- как комендантский час поможет от вируса? Он что- ночью распостраняется сильнее?!Опять же - сколько воплей- ой ковид, ой смертность. Да умоляю Вас - по всем статистикам фигурирует цифра до 6-9% от числа заболевших. Грипп куда опаснее и летальнее ( кстати, а куда все больные гриппом подевались? Что - болеть перестали?
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0
-1
boris1984 (Киев)
28.04.2021 в 17:56
В продолжение темы- как выясняется у большинства умерших от ковид были ещё и сопутствующие заболевания- диабеты там, сердечно сосудистые заболевания и т.д. Или просто иммунитет был сильно ослаблен. Или не было прививок от прочих болезней ( ау, антипрививочники!) Т.е. - для этих людей почти любая болезнь с вероятностью летального исхода опасна. Но как и везде - власти решили набить себе бонусов и воспользоваться ситуацией в своих интересах
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0
-1
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ПетроФ (Луцьк)
28.04.2021 в 17:45
і де Зозуля заступився за Степанова?
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0
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kantana (Днепр)
28.04.2021 в 17:13
А, что не так? Все верно Рома сказал. У нас маску на подбородок стянут и ходят выёживаются, а замечание сделай, так топором прилавки и кассы крушат... Дебилоиды тупорылые. А там штрафами воспитывают, а если бугранул, примут меры посерьезнее..
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+2
0
storm_ua (Николаев)
28.04.2021 в 17:06
Зозуля, лучше бы ты держал руку на пульсе твоего клуба в сегунде, ибо там у тебя подная жоооо
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0
-4


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