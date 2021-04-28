"Тема немного заполитизирована" - Зозуля вступился за министра охраны здоровья Украины

Украинский форвард "Альбасете" Роман Зозуля держит руку на пульсе событий в Украине.

Так, футболист написал в соцсетях пост, в котором он встал на защиту министра здравоохранения Украины Максима Степанов и сравнил рассказал о карантинных ограничениях в Испании.

"Друзья, читаю ленту новостей в Украине и создается впечатление, что тема и проблема №1 - это отставка министра здравоохранения. Не знаю Степанова лично, но мне кажется тема немного заполитизирована. Расскажу несколько фактов о последнем годе пандемии в Испании и Украине.

Локдаун в Испании - это когда ты у друга взаймы собаку, чтобы выйти прогуляться полчаса на улице. Это комендантский час с 23:00 до 6:00. Это запрет передвижения между регионами. И это реальные штрафы от 500 до 1000 евро за нарушение правил локдауна и тем более за несоблюдение противоэпидемических правил. Маски и дистанция с нами 24/7. При том, на пике заболеваемости Испания была далеко впереди Украины по уровню смертности. Здесь с температурой 39 никто никого не госпитализировал. В Украине же скорая приезжает на вызов при первых признаках ковида.

Карантин в Украине - локдауном не назовешь. Но мы народ свободный - попробуй нам что-то запретить. Несмотря на это, Украина преодолела пик заболеваемости за 2 недели.

Главное отличие между нами и испанцами - сознательный подход граждан к пандемии.

Ну и вакцинация - здесь Украина отстает. Но вы точно приняли решение, что будете вакцинироваться?! Я, как волонтер хорошо знаю, что прежде, чем критиковать власть, нужно сначала спросить чем мы можем ей помочь, - написал Зозуля.