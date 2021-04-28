Харатин: Мечтал играть именно за сборную Украины, венгерского паспорта у меня нет

Хавбек "Ференцвароша" и сборной Украины Игорь Харатин рассказал о том, почему он отказался принимать гражданство и выступать за сборную Венгрии.

- Венгры предлагали вам играть за их сборную, когда вы еще далеко не дебютировали за сборную Украины. Раздумывали над этим?

- Лукавить не стану – да. У меня есть венгерские корни, моя бабушка мадьярка. Это не чужая мне страна. Поступило предложение и, конечно, я размышлял, советовался с родными. Решил взять паузу. Когда возник выбор между двумя сборными, конечно, выбрал Украину. Это все-таки моя родная страна и я мечтал играть именно за сборную Украины.

- Для рядовых закарпатцев нет проблемы скрыть двойное гражданство. У вас дома не завалялся часом венгерский паспорт?

- Нет.

- Насколько хорошо вы владеете венгерским?

- Я не владею языком. В детстве ходил в венгерскую школу, в семье немного разговаривали на венгерском, но это было нечасто. Мама хорошо говорит по-венгерски, но с нами она разговаривала только на украинском языке, да и передачи по ТВ мы никогда не смотрели на венгерском.

И хотя играю в Венгрии, я не сильно прибавил в этом плане. В команде общаются на английском, потому что у нас много легионеров. Венгерский – трудный для изучения язык, и по этой причине он многим не нравится, но мне лично приятен.

- Собственно, в выборе "Ференцвароша" фактор Мукачево сыграл большую роль?

- Минимальную. За все это время я всего лишь дважды наведался в Мукачево. Мой дом уже в Киеве, семья давно живет в столице. В Мукачево осталась часть родных – дедушка, тетя и дяди. Так что это не сыграло весомой роли в моем переходе в "Ференцварош" . Скорее это стечение обстоятельств.