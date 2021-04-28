Харатин: Мечтал играть именно за сборную Украины, венгерского паспорта у меня нет
Хотя предложение от венгров было
uaf.ua
Хавбек "Ференцвароша" и
- Венгры предлагали вам играть за их сборную, когда вы еще далеко не дебютировали за сборную Украины. Раздумывали над этим?
- Лукавить не стану – да. У меня есть венгерские корни, моя бабушка мадьярка. Это не чужая мне страна. Поступило предложение и, конечно, я размышлял, советовался с родными. Решил взять паузу. Когда возник выбор между двумя сборными, конечно, выбрал Украину. Это все-таки моя родная страна и я мечтал играть именно за сборную Украины.
- Для рядовых закарпатцев нет проблемы скрыть двойное гражданство. У вас дома не завалялся часом венгерский паспорт?
- Нет.
- Насколько хорошо вы владеете венгерским?
- Я не владею языком. В детстве ходил в венгерскую школу, в семье немного разговаривали на венгерском, но это было нечасто. Мама хорошо говорит по-венгерски, но с нами она разговаривала только на украинском языке, да и передачи по ТВ мы никогда не смотрели на венгерском.
И хотя играю в Венгрии, я не сильно прибавил в этом плане. В команде общаются на английском, потому что у нас много легионеров. Венгерский – трудный для изучения язык, и по этой причине он многим не нравится, но мне лично приятен.
- Собственно, в выборе "Ференцвароша" фактор Мукачево сыграл большую роль?
- Минимальную. За все это время я всего лишь дважды наведался в Мукачево. Мой дом уже в Киеве, семья давно живет в столице. В Мукачево осталась часть родных – дедушка, тетя и дяди. Так что это не сыграло весомой роли в моем переходе в "Ференцварош" . Скорее это стечение обстоятельств.
Популярное сейчас
- Олимпик - Заря 2:1. Скандальный реванш Калитвинцева
- Каргбо получил травму в матче с Зарей, его увезли со стадиона на скорой - ВИДЕО
- Ветеран Карпат и Динамо, которого искала полиция, нашелся
- "Он сопротивлялся, но нашел свою позицию". Гасперини – о прогрессе Малиновского в Аталанте
- Парень на фоне домов: Шапаренко показал новое тату
- Жерсон Родригес взял интервью у футболистов Динамо сразу после оформления чемпионства. ВИДЕО