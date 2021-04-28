Зинченко отдал ассист в матче с ПСЖ через две минуты после выхода на замену - ВИДЕО
Суперсаб
Украинский игрок "
Украинец вышел на 62-й минуте и заменил Канселу.
Интересно, что к тому моменту горожане проигрывали со счетом 1:0, однако уже через пару минут "Сити" отыгрался несколько курьезным ударом Де Брюйне, причем результативный пас отдал ему именно украинец.
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