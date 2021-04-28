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Зинченко отдал ассист в матче с ПСЖ через две минуты после выхода на замену - ВИДЕО

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Зинченко отдал ассист в матче с ПСЖ через две минуты после выхода на замену - ВИДЕО

Новина українською

Украинский игрок "Манчестер Сити" Александр Зинченко вышел на замену в первом, выездном матче 1/2 финала Лиги чемпионов против "ПСЖ".

Украинец вышел на 62-й минуте и заменил Канселу.

Интересно, что к тому моменту горожане проигрывали со счетом 1:0, однако уже через пару минут "Сити" отыгрался несколько курьезным ударом Де Брюйне, причем результативный пас отдал ему именно украинец.

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В статье: Манчестер Сити Александр Зинченко Пари Сен-Жермен (Париж)
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Комментарии (14)
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Saniabrunzan (Чернівці)
29.04.2021 в 00:50
Дивний парадокс,але саме після того як вийшов Зіна гра Сіті зовсім змінилася,що не кажіть а Саня таки як талісман в них
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0
0
Viktt (К-Ш)
29.04.2021 в 00:05
Надеюсь Гвардиола наконец-то понял, что “No Zina - no party”.:)
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+3
0
ВасяКулебяка (Козливка)
29.04.2021 в 00:02
Зiнченко виходить порядок наводить
Ответить
+4
0
friday13 (Івано-Франківськ)
28.04.2021 в 23:58
після такого пасу складно не забити
Ответить
+6
0
kalan-86 (Анкара)
29.04.2021 в 00:06
Ответить
+1
0
avatar
att119 (Луцьк)
28.04.2021 в 23:51
Такий асист як з мене балерина
Ответить
+2
-6
xapyga (Запорожье)
29.04.2021 в 00:17
Привет Волочкова)
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+1
0
avatar
С.Карпович. (Ланівці)
28.04.2021 в 23:49
Зіна красуньчик
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+3
0
kalan-86 (Анкара)
28.04.2021 в 23:46
Зина играет в полуфинале ЛЧ и отдаёт голевую передачу, которая меняет расклад сил. Нечего добавить, многим нашим игрокам нужно равняться на него! Красавец!
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+6
0
Olegyurchak (Хмельницький )
28.04.2021 в 23:50
На що рівнятись? Пас на 2 метри, а все зробив Де Брюйне. Розхвалять, ніби там шедевр якийсь був.
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+2
-5
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С.Карпович. (Ланівці)
28.04.2021 в 23:52
Якщо на це пішло,то зробили все гравці ПСЖ
+4
0
Dimka26 (Чернигов)
28.04.2021 в 23:55
Если по-честному, даже не Де Брюйне, а Навас
+2
0
Cerega15 (Kherson)
28.04.2021 в 23:40
Опять Саня спасает карьеру Пепа.
Ответить
+5
0
avatar
Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
28.04.2021 в 23:32
И пусть кто-то скажет, что он не талисман Пепа :)
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+4
0


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