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Зинченко - первый украинец за последние 16 лет, который сделал результативное действие в полуфиналах ЛЧ

Наши за границей
(1 голосов)

Со времен Шевченко

Зинченко - первый украинец за последние 16 лет, который сделал результативное действие в полуфиналах ЛЧ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский игрок "Манчестер Сити" Александр Зинченко вышел на замену в первом, выездном матче 1/2 финала Лиги чемпионов против "ПСЖ" и уже через пару минут отдал результативный пас на Кевина де Брюйне.

Таким образом, Зинченко стал первым украинцем, который отметился результативным действием в полуфиналах Лиги чемпионов за последние 16 лет.

До этого из украинцев в полуфинале ЛЧ отмечался Андрей Шевченко, который в апреле 2005 в составе "Милана" в полуфинале турнира забил "ПСВ". В итоге, "Милан" тогда вышел в финал, где проиграл по пенальти "Ливерпулю" в памятном матче в Стамбуле.

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В статье: Андрей Шевченко Манчестер Сити Александр Зинченко Милан Пари Сен-Жермен (Париж)
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Комментарии (4)
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Фанат АПЛ
29.04.2021 в 00:34
Как ни крути,а голевая засчитывается,красавчик,в полуфинале ЛЧ играет,а это дорогого стоит!
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0
0
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att119 (Луцьк)
29.04.2021 в 00:25
Зінченко скоро вийде на рівень Тимищука в Баварії.
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+1
0
Saniabrunzan (Чернівці)
29.04.2021 в 00:59
Ти вважаєш що це погано?)
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0
0
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Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
28.04.2021 в 23:54
Вы серьезно про голевую??? Я пошутил :)))
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+2
0


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