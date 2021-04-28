Зинченко - первый украинец за последние 16 лет, который сделал результативное действие в полуфиналах ЛЧ

Украинский игрок "Манчестер Сити" Александр Зинченко вышел на замену в первом, выездном матче 1/2 финала Лиги чемпионов против "ПСЖ" и уже через пару минут отдал результативный пас на Кевина де Брюйне .

Таким образом, Зинченко стал первым украинцем, который отметился результативным действием в полуфиналах Лиги чемпионов за последние 16 лет.

До этого из украинцев в полуфинале ЛЧ отмечался Андрей Шевченко, который в апреле 2005 в составе "Милана" в полуфинале турнира забил "ПСВ". В итоге, "Милан" тогда вышел в финал, где проиграл по пенальти "Ливерпулю" в памятном матче в Стамбуле.