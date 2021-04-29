Не высокая, но и не низкая: Зинченко получил оценку за поединок с ПСЖ
Украинец вышел на замену во второй половине тайма
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках полуфинала Лиги чемпионов "Манчестер Сити" на выезде обыграл "ПСЖ" (2:1).
По завершению противостояния, WhoScored подвел окончательные итоги матча. Статистический портал выставил каждому участнику игры, оценив его действия на футбольном поле.
Украинский игрок Александр Зинченко вышел на замену во второй половине тайма. WhoScored оценил действия футболиста 6,8.
За 30 минут матча Саша сделал ассист, отдал 25 точных передач (процент точности составил 96%), отметился 1 ключевым пасом, а также выиграл 2 единоборства из 2.
Лучшим футболистом встречи был признан автор гола, полузащитник "Сити" Кевин де Брюйне. Он получил 8,7 баллов.
В то же самое время, средний балл футболистов "Манчестер Сити" составил 7,01.
Напомним, что в этом сезоне за "Сити" украинец во всех турнирах сделал 2 результативные передачи в 26 матчах.
Популярное сейчас
- ПСЖ - Манчестер Сити 1:2. Видео голов и обзор матча
- Лига Чемпионов. ПСЖ – Манчестер Сити 1:2. Весомая заявка на финал
- Неожиданный гол де Брюйне после паса Зинченко - Навас так и не понял, что произошло
- Малиновский снова в ударе! Руслан оформил гол+пас с Болоньей. ВИДЕО
- Жерсон Родригес взял интервью у футболистов Динамо сразу после оформления чемпионства. ВИДЕО
- Удивительная красотка, которая была любовницей трех звезд Серии А и ждет ребенка от четвертой. ФОТО