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Не высокая, но и не низкая: Зинченко получил оценку за поединок с ПСЖ

Наши за границей
(2 голосов)

Украинец вышел на замену во второй половине тайма

Не высокая, но и не низкая: Зинченко получил оценку за поединок с ПСЖ

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В рамках полуфинала Лиги чемпионов "Манчестер Сити" на выезде обыграл "ПСЖ" (2:1).

По завершению противостояния, WhoScored подвел окончательные итоги матча. Статистический портал выставил каждому участнику игры, оценив его действия на футбольном поле.

Украинский игрок Александр Зинченко вышел на замену во второй половине тайма. WhoScored оценил действия футболиста 6,8.

За 30 минут матча Саша сделал ассист, отдал 25 точных передач (процент точности составил 96%), отметился 1 ключевым пасом, а также выиграл 2 единоборства из 2.

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Лучшим футболистом встречи был признан автор гола, полузащитник "Сити" Кевин де Брюйне. Он получил 8,7 баллов.

В то же самое время, средний балл футболистов "Манчестер Сити" составил 7,01.

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Напомним, что в этом сезоне за "Сити" украинец во всех турнирах сделал 2 результативные передачи в 26 матчах.

Не высокая, но и не низкая: Зинченко получил оценку за поединок с ПСЖ - изображение 1

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В статье: Манчестер Сити (Англия) Александр Зинченко Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж
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Комментарии (4)
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vabo61
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ВасяКулебяка (Козливка)
29.04.2021 в 10:13
Когда девушки выходят замуж они так говорят
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tartar (Львів)
29.04.2021 в 08:34
як в анекдоті: "Не здорова, не маленька, - така як у всіх".
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Bush_Dima (Чернігів)
29.04.2021 в 08:48
Не чув, ану роскажи.
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