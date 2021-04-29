Не высокая, но и не низкая: Зинченко получил оценку за поединок с ПСЖ

В рамках полуфинала Лиги чемпионов "Манчестер Сити" на выезде обыграл "ПСЖ" (2:1).

По завершению противостояния, WhoScored подвел окончательные итоги матча. Статистический портал выставил каждому участнику игры, оценив его действия на футбольном поле.

Украинский игрок Александр Зинченко вышел на замену во второй половине тайма. WhoScored оценил действия футболиста 6,8.

За 30 минут матча Саша сделал ассист, отдал 25 точных передач (процент точности составил 96%), отметился 1 ключевым пасом, а также выиграл 2 единоборства из 2.

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Лучшим футболистом встречи был признан автор гола, полузащитник "Сити" Кевин де Брюйне. Он получил 8,7 баллов.

В то же самое время, средний балл футболистов "Манчестер Сити" составил 7,01.

Напомним, что в этом сезоне за "Сити" украинец во всех турнирах сделал 2 результативные передачи в 26 матчах.