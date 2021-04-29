Ассист Морозюка не помог Ризеспору обыграть Бешикташ

Украинский защитник "Ризеспора" Николай Морозюк отметился результативной передачей в матче 38-го тура чемпионата Турции против "Бешикташа" (2:3).

Морозюк вышел на поле после перерыва, на 89-й минуте он ассистировал Дамьяну Джоковичу. Отметим, что украинец сделал голевые передачи в 2 матчах подряд, 23 апреля он отдал ассист против "Генчлербирлиги" (1:2)

Всего в текущем сезоне за "Ризеспор" 33-летний футболист отдал четыре результативные передачи в 30 матчах.

Напомним, что в чемпионате Турции "Ризеспор" занимает 13-е место в чемпионате Турции, в активе клуба 42 балла. "Бешикташ" лидирует, набрав 78 зачетных пунктов.