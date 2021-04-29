"Половина пути! На следующей неделе снова в бой". Зинченко - о победе над ПСЖ

Украинский полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко прокомментировал победу над "ПСЖ" (2:1) в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов.

"Половина пути! На следующей неделе снова в бой! Вперед, "голубые", — написал Зинченко в Instagram.

Зинченко вышел на замену на 61-й минуте, а на 64-й отметился результативной передачей.

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Отметим, что статистический портал WhoScored оценил действия Зинченко на футбольном поле и выставил средний балл.

Напомним, что ответный матч полуфинала "Манчестер Сити" - "ПСЖ" состоится 4 мая. Начало - в 22:00 по киевскому времени.