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В Казахстане составили сборную Украины из игроков местного чемпионата

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В Казахстане большая диаспора украинских игроков

В Казахстане составили сборную Украины из игроков местного чемпионата

Новина українською

Интересную символическую сборную составило спортивное издание из Казахстана vesti.kz.

Портал составил сборную Украины из игроков, которые выступают в чемпионате Казахстана. В нее вошли 11 представителей из шести клубов местной Премьер-Лиги.

Вратарь: Сергей Литовченко (Акжайык)

Защитники: Артем Барановский (Акжайык), Евгений Смирнов (Туран), Тарас Бондаренко (Каспий), Юрий Бушман (Кызыл-Жар)

Полузащитники: Алексей Чичиков (Акжайык), Максим Драченко (Кызыл-Жар), Виталий Балашов (Шахтер Караганда).

Нападающие: Евгений Павлов (Шахтер Караганда), Николай Ковталюк (Акжайык), Эсеола (Кайрат).

Главный тренер: Владимир Мазяр (Акжайык).

Интересно, что ни один из этих игроков не был вызван Андреем Шевченко для участия в отборочных матчах ЧМ-2022.

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Ну и стоит отметить, что Алексей Чичиков, Евгений Балашов и Евгений Павлов в свое время выступали за юношескую сборную Украины U-19, а Эсеола имеет в активе четыре матча за Украину U-17.

В Казахстане составили сборную Украины из игроков местного чемпионата - изображение 1
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В статье: Евгений Павлов Виталий Балашов Алексей Чичиков Артем Барановский Сергей Литовченко Владимир Мазяр Юрий Бушман Максим Драченко Евгений Смирнов Николай Ковталюк Тарас Бондаренко Адеринсола Эсеола
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Комментарии (1)
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simargl (Чернигов)
29.04.2021 в 16:49
Эсеолу стоило попробовать и в настоящей сборной год-два назад... правда не знаю в какой он сейчас форме... остальные конечно для середняков Першой лиги только могут подойти
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