В Казахстане составили сборную Украины из игроков местного чемпионата
В Казахстане большая диаспора украинских игроков
Интересную символическую сборную составило спортивное издание из Казахстана vesti.kz.
Портал составил сборную Украины из игроков, которые выступают в чемпионате Казахстана. В нее вошли 11 представителей из шести клубов местной Премьер-Лиги.
Вратарь: Сергей Литовченко (Акжайык)
Защитники: Артем Барановский (Акжайык), Евгений Смирнов (Туран), Тарас Бондаренко (Каспий), Юрий Бушман (Кызыл-Жар)
Полузащитники: Алексей Чичиков (Акжайык), Максим Драченко (Кызыл-Жар), Виталий Балашов (Шахтер Караганда).
Нападающие: Евгений Павлов (Шахтер Караганда), Николай Ковталюк (Акжайык), Эсеола (Кайрат).
Главный тренер: Владимир Мазяр (Акжайык).
Интересно, что ни один из этих игроков не был вызван Андреем Шевченко для участия в отборочных матчах ЧМ-2022.
Ну и стоит отметить, что Алексей Чичиков, Евгений Балашов и Евгений Павлов в свое время выступали за юношескую сборную Украины U-19, а Эсеола имеет в активе четыре матча за Украину U-17.
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