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Экс-скаут ПСЖ: Мы внимательно следили за Ярмоленко. Он подходил нам по профилю

Наши за границей
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Но Андрей уехал в Боруссию

Экс-скаут ПСЖ: Мы внимательно следили за Ярмоленко. Он подходил нам по профилю

Новина українською

Экс-скаут "ПСЖ" Луис Феррер, который работал в команде на протяжении 11 лет, рассказал об интересе парижского клуба к украинскому вингеру Андрею Ярмоленко.

- В Украине активно писали, что Андрей Ярмоленко может перейти в "ПСЖ". Мино Райола говорил футболисту, что общается с клубом о нем. Были ли у вас какие-то разговоры об этом футболиста в клубе?

- Мы внимательно следили за Ярмоленко. Потому по профилю он подходил "ПСЖ". И он талантливый и сильный футболист.

- Этот трансфер останавливала сильная конкуренция в атакующей линии "ПСЖ"? Там были Ди Мария, Лукас Моура, Ибрагимович, Кавани...

- Моей задачей было донести информацию до спортивного директора. Всегда надо иметь опции, а кто завтра может быть нам нужен. Мы следили за ним, и он действительно обладал теми качествами, которые нам были нужны.

Напомним, что Ярмоленко играл за "Динамо" с 2006 по 2017 годы, после чего перешел в дортмундскую "Боруссию" за 25 миллионов евро.

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В статье: Андрей Ярмоленко Динамо (Киев) Пари Сен-Жермен (Париж) Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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Источник:
Бомбардир

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