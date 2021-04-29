Экс-скаут ПСЖ: Мы внимательно следили за Ярмоленко. Он подходил нам по профилю
Но Андрей уехал в Боруссию
Экс-скаут "
- В Украине активно писали, что Андрей Ярмоленко может перейти в "ПСЖ". Мино Райола говорил футболисту, что общается с клубом о нем. Были ли у вас какие-то разговоры об этом футболиста в клубе?
- Мы внимательно следили за Ярмоленко. Потому по профилю он подходил "ПСЖ". И он талантливый и сильный футболист.
- Этот трансфер останавливала сильная конкуренция в атакующей линии "ПСЖ"? Там были Ди Мария, Лукас Моура, Ибрагимович, Кавани...
- Моей задачей было донести информацию до спортивного директора. Всегда надо иметь опции, а кто завтра может быть нам нужен. Мы следили за ним, и он действительно обладал теми качествами, которые нам были нужны.
Напомним, что Ярмоленко играл за "Динамо" с 2006 по 2017 годы, после чего перешел в дортмундскую "Боруссию" за 25 миллионов евро.
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