Обводящим со штрафного. Украинец Беленький забил свой третий гол за Динамо-Брест

В Беларуси 7-й тур местного чемпионата стартовал матчем, в котором "Слуцк" принимал "Динамо" из Бреста.

В стартовом составе гостей вышел украинец Станислав Беленький, которого динамовцы в феврале арендовали у львовского "Руха".

И именно украинец принес своей команде ничью, забив красивый гол со штрафного и сравняв счет на 62-й минуте матча.

Поединок закончился со счетом 1:1.

Отметим, что это третий голу украинского форварда в семи матчах за Брест.