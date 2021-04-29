Обводящим со штрафного. Украинец Беленький забил свой третий гол за Динамо-Брест
Достойная замена Миле
В Беларуси 7-й тур местного чемпионата стартовал матчем, в котором "Слуцк" принимал "Динамо" из Бреста.
В стартовом составе гостей вышел украинец Станислав Беленький, которого динамовцы в феврале арендовали у львовского "Руха".
И именно украинец принес своей команде ничью, забив красивый гол со штрафного и сравняв счет на 62-й минуте матча.
Поединок закончился со счетом 1:1.
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Отметим, что это третий голу украинского форварда в семи матчах за Брест.
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