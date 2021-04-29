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Обводящим со штрафного. Украинец Беленький забил свой третий гол за Динамо-Брест

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Достойная замена Миле

Обводящим со штрафного. Украинец Беленький забил свой третий гол за Динамо-Брест

Новина українською

В Беларуси 7-й тур местного чемпионата стартовал матчем, в котором "Слуцк" принимал "Динамо" из Бреста.

В стартовом составе гостей вышел украинец Станислав Беленький, которого динамовцы в феврале арендовали у львовского "Руха".

И именно украинец принес своей команде ничью, забив красивый гол со штрафного и сравняв счет на 62-й минуте матча.

Поединок закончился со счетом 1:1.

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Отметим, что это третий голу украинского форварда в семи матчах за Брест.

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В статье: Динамо (Брест) Станислав Беленький
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