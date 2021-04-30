  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Малиновский: Не ожидал, что меня выберут лучшим игроком Аталанты в марте
В тренде

Малиновский: Не ожидал, что меня выберут лучшим игроком Аталанты в марте

Наши за границей
(1 голосов)

Украинец показывает хорошие результаты

Малиновский: Не ожидал, что меня выберут лучшим игроком Аталанты в марте

Новина українською

Украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский прокомментировал признание лучшим игроком команды в марте.

"Не ожидал, что меня выберут лучшим игроком "Аталанты" в марте. Мы очень хорошо играли, показывали отличные результаты. Все игроки очень хорошо выступили. Думаю, тяжело выбрать лучших среди них. Но я рад, спасибо всем.

В это время все матчи тяжелые. Важны матчи не только с командами верха таблицы, но и встречи против тех, кто борется за выживание в серии А. Конечно, нужно пытаться набрать максимум очков в оставшихся матчах", – сказал Малиновский.

Напомним, что в текущем сезоне за "Аталанту" во всех турнирах 27-летний украинец провел 37 матчей, в которых забил 7 голов и сделал 9 результативных передач.

Читайте такжеМалиновский - в символической сборной 33-го тура Серии А по версии WhoScored
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
YouTube

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...