Малиновский: Не ожидал, что меня выберут лучшим игроком Аталанты в марте
Украинец показывает хорошие результаты
Украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский прокомментировал признание лучшим игроком команды в марте.
"Не ожидал, что меня выберут лучшим игроком "Аталанты" в марте. Мы очень хорошо играли, показывали отличные результаты. Все игроки очень хорошо выступили. Думаю, тяжело выбрать лучших среди них. Но я рад, спасибо всем.
В это время все матчи тяжелые. Важны матчи не только с командами верха таблицы, но и встречи против тех, кто борется за выживание в серии А. Конечно, нужно пытаться набрать максимум очков в оставшихся матчах", – сказал Малиновский.
Напомним, что в текущем сезоне за "Аталанту" во всех турнирах 27-летний украинец провел 37 матчей, в которых забил 7 голов и сделал 9 результативных передач.
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