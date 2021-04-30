Малиновский: Не ожидал, что меня выберут лучшим игроком Аталанты в марте

Украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский прокомментировал признание лучшим игроком команды в марте.

"Не ожидал, что меня выберут лучшим игроком "Аталанты" в марте. Мы очень хорошо играли, показывали отличные результаты. Все игроки очень хорошо выступили. Думаю, тяжело выбрать лучших среди них. Но я рад, спасибо всем.

В это время все матчи тяжелые. Важны матчи не только с командами верха таблицы, но и встречи против тех, кто борется за выживание в серии А. Конечно, нужно пытаться набрать максимум очков в оставшихся матчах", – сказал Малиновский.