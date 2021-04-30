"Рана все еще кровоточит". Андрей Шевченко - о своем самом тяжелом поражении в качестве игрока
Речь идет о финале Лиги чемпионов в Стамбуле
Фото: footballua.tv
Легенда "Милана", а ныне тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал про свое самое тяжелое поражение в качестве игрока.
Экс-нападающий "красно-черных" вспомнил Финал лиги чемпионов 2005-го года в Стамбуле, когда его команда выигрывала у "Ливерпуля" после первого тайма (3:0), но после перерыва пропустила три мяча и проиграла в серии пенальти.
"Рана все еще кровоточит. Тогда писали, что в перерыве того матча мы уже начали праздновать победу. Но это ложь. Паоло Мальдини был первым, кто сказал, что "Ливерпуль" не сдастся, даже если он проиграет 0:3. Мы повторили это друг другу.
В первые три месяца после этого горького поражения я просыпался ночами с криком и начинал думать об этом матче. Я до сих пор думаю об этом, хотя прошло уже 16 лет. Многие из моих партнеров по команде никогда больше не хотели бы увидеть эту игру.
Я же помню ее почти всю полностью. Мы были лучше соперника, играли очень хорошо. У "Ливерпуля" был только один шанс из 100, но они цеплялись за него изо всех сил. Они - молодцы.
Сейчас, когда я работаю тренером, думаю, что, возможно, нам стоило что-то изменить в те проклятые шесть минут, за которые мы пропустили три гола. Потянуть время, заменить кого-нибудь. Но я не критикую Карло Анчелотти, он нас очень хорошо подготовил", - цитирует слова Шевченко Corriere.it.
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