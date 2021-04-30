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СМИ назвали сумму, за которую Аталанта готова отпустить Малиновского

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(2 голосов)

Бергамаски не горят желанием отпускать украинца

СМИ назвали сумму, за которую Аталанта готова отпустить Малиновского

Faisal HQ

Новина українською

Украинский хавбек "Аталанты" Руслан Малиновский, который проводит отличный отрезок в Серии А, все чаще фигурирует в трансферных новостях либо просто слухах от различных СМИ.

В последнее время итальянские издания пишут, что в Италии виды на 27-летнего украинца имеет миланский "Интер", который готов отдать за трансфер 25 миллионов евро, но эта сумма не удовлетворяет запросы "Аталанты".

По информации sport.ua, клуб из Бергамо не нацелен продавать Малиновского в ближайшее время, так как на этом настаивает главный тренер команды Джан Пьеро Гасперини.

Впрочем, при определенных обстоятельствах, "Аталанта" все-таки готова одобрить сделку по продаже Малиновского. Речь идет о ситуации, когда за украинца предложат сумму в 40 миллионов евро или больше.

Именно за такие деньги "Аталанта" готова расстаться с полузащитником, а предложения на меньшие суммы настроена отклонять.

Отметим, что контракт Малиновского с "Аталантой" действует до лета 2023 года. Его оценочная стоимость на Transfermarkt составляет 21 миллион евро.

В нынешнем розыгрыше Серии А на счету Малиновского 31 матч, 6 забитых мячей и 9 результативных передач.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский Интер (Милан)
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Источник:
sport.ua

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