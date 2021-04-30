СМИ назвали сумму, за которую Аталанта готова отпустить Малиновского

Украинский хавбек " Аталанты " Руслан Малиновский, который проводит отличный отрезок в Серии А, все чаще фигурирует в трансферных новостях либо просто слухах от различных СМИ.

В последнее время итальянские издания пишут, что в Италии виды на 27-летнего украинца имеет миланский "Интер", который готов отдать за трансфер 25 миллионов евро, но эта сумма не удовлетворяет запросы "Аталанты".

По информации sport.ua, клуб из Бергамо не нацелен продавать Малиновского в ближайшее время, так как на этом настаивает главный тренер команды Джан Пьеро Гасперини .

Впрочем, при определенных обстоятельствах, "Аталанта" все-таки готова одобрить сделку по продаже Малиновского. Речь идет о ситуации, когда за украинца предложат сумму в 40 миллионов евро или больше.

Именно за такие деньги "Аталанта" готова расстаться с полузащитником, а предложения на меньшие суммы настроена отклонять.

Отметим, что контракт Малиновского с "Аталантой" действует до лета 2023 года. Его оценочная стоимость на Transfermarkt составляет 21 миллион евро.

В нынешнем розыгрыше Серии А на счету Малиновского 31 матч, 6 забитых мячей и 9 результативных передач.