СМИ назвали сумму, за которую Аталанта готова отпустить Малиновского
Бергамаски не горят желанием отпускать украинца
Faisal HQ
Украинский хавбек "
В последнее время итальянские издания пишут, что в Италии виды на 27-летнего украинца имеет миланский "Интер", который готов отдать за трансфер 25 миллионов евро, но эта сумма не удовлетворяет запросы "Аталанты".
По информации sport.ua, клуб из Бергамо не нацелен продавать Малиновского в ближайшее время, так как
Впрочем, при определенных обстоятельствах, "Аталанта" все-таки готова одобрить сделку по продаже Малиновского. Речь идет о ситуации, когда за украинца предложат сумму в 40 миллионов евро или больше.
Именно за такие деньги "Аталанта" готова расстаться с полузащитником, а предложения на меньшие суммы настроена отклонять.
Отметим, что контракт Малиновского с "Аталантой" действует до лета 2023 года. Его оценочная стоимость на Transfermarkt составляет 21 миллион евро.
В нынешнем розыгрыше Серии А на счету Малиновского 31 матч, 6 забитых мячей и 9 результативных передач.
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