Украинец Слюсар забил во 2-м матче подряд за Славию Мозырь
Однако Славия все равно проиграла
В Беларуси команды играют матчи 7-го тура местного чемпионата, в одном из которых брестский Рух принимал Славию из Мозыря.
В составе гостей на замену в данном поединке вышел украинский форвард Максим Слюсар и на 74-й минуте забил гол, который позволил Славии сравнять счет.
Впрочем, ничью гости не удержали и пропустили за 5 минут до конца – итоговые 2:1.
Отметим, что это второй гол украинца в нынешнем чемпионате, причем Слюсар забивает во втором матче подряд.
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