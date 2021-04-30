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Украинец Слюсар забил во 2-м матче подряд за Славию Мозырь

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Однако Славия все равно проиграла

Украинец Слюсар забил во 2-м матче подряд за Славию Мозырь

Новина українською

В Беларуси команды играют матчи 7-го тура местного чемпионата, в одном из которых брестский Рух принимал Славию из Мозыря.

В составе гостей на замену в данном поединке вышел украинский форвард Максим Слюсар и на 74-й минуте забил гол, который позволил Славии сравнять счет.

Впрочем, ничью гости не удержали и пропустили за 5 минут до конца – итоговые 2:1.

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Отметим, что это второй гол украинца в нынешнем чемпионате, причем Слюсар забивает во втором матче подряд.

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В статье: Славия (Мозырь) Максим Слюсар
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