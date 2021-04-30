Украинец Слюсар забил во 2-м матче подряд за Славию Мозырь

В Беларуси команды играют матчи 7-го тура местного чемпионата, в одном из которых брестский Рух принимал Славию из Мозыря.

В составе гостей на замену в данном поединке вышел украинский форвард Максим Слюсар и на 74-й минуте забил гол, который позволил Славии сравнять счет.

Впрочем, ничью гости не удержали и пропустили за 5 минут до конца – итоговые 2:1.

Отметим, что это второй гол украинца в нынешнем чемпионате, причем Слюсар забивает во втором матче подряд.