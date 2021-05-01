Зинченко начнет матч против Кристал Пэлас на скамейке запасных

В рамках 34-го тура АПЛ "Кристал Пэлас" в Лондоне примет лидера турнирной таблицы "Манчестер Сити". Украинец Александр Зинченко начнет этот матч на скамейке запасных. Привычное для него место на левом фланге обороны занял Бенжамен Мэнди.

Уже в третий раз подряд Зинченко не появляется в основном составе. Последний раз он выходил в стартовой одиннатцатке в полуфинальном матче Кубка Англи против "Челси" 17 апреля.