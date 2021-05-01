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Зинченко начнет матч против Кристал Пэлас на скамейке запасных

Наши за границей
(1 голосов)

В третий раз подряд вне старта

Зинченко начнет матч против Кристал Пэлас на скамейке запасных

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В рамках 34-го тура АПЛ "Кристал Пэлас" в Лондоне примет лидера турнирной таблицы "Манчестер Сити". Украинец Александр Зинченко начнет этот матч на скамейке запасных. Привычное для него место на левом фланге обороны занял Бенжамен Мэнди.

Уже в третий раз подряд Зинченко не появляется в основном составе. Последний раз он выходил в стартовой одиннатцатке в полуфинальном матче Кубка Англи против "Челси" 17 апреля.

Матч между "Кристал Пэлас" и "Манчестер Сити" начнется в 14:30. Текстовую трансляцию можно посмотреть здесь.

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В статье: Манчестер Сити Кристал Пэлас (Лондон) Александр Зинченко
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Комментарии (2)
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tartar (Львів)
01.05.2021 в 15:32
а ще 80% складу з тих, хто грав із ПСЖ. ага.
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Olegyurchak (Хмельницький )
01.05.2021 в 14:05
Другої такої халяви з "неймовірним" гольовий пасом вже не буде.
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