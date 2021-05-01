Зинченко начнет матч против Кристал Пэлас на скамейке запасных
В третий раз подряд вне старта
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках 34-го тура АПЛ "Кристал Пэлас" в Лондоне примет лидера турнирной таблицы "Манчестер Сити". Украинец Александр Зинченко начнет этот матч на скамейке запасных. Привычное для него место на левом фланге обороны занял Бенжамен Мэнди.
Уже в третий раз подряд Зинченко не появляется в основном составе. Последний раз он выходил в стартовой одиннатцатке в полуфинальном матче Кубка Англи против "Челси" 17 апреля.
Матч между "Кристал Пэлас" и "Манчестер Сити" начнется в 14:30. Текстовую трансляцию можно посмотреть
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Комментарии (2)
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tartar (Львів)
01.05.2021 в 15:32
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Olegyurchak (Хмельницький )
01.05.2021 в 14:05
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