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Зинченко в матче с Кристал Пэлас вышел на замену в центр поля

Наши за границей
(2 голосов)

Футболист заменил ветерана команды Фернандиньо

Зинченко в матче с Кристал Пэлас вышел на замену в центр поля

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В 34-м туре АПЛ "Кристал Пэлас" принял дома "Манчестер Сити". "Горожане" выиграли со счетом 0:2.

Украинец Александр Зинченко вышел на замену в центр поля. Игрок заменил Фернандиньо на 67-ой минуте матча. Эта замена стала единственной в матче от Хосепа Гвардиолы.

В текущем сезоне украинец сыграл 16 матчей в АПЛ и не отличился результативными действиями. Его цена составляет 20 млн евро, согласно данным Transfermarkt.

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В статье: Манчестер Сити Кристал Пэлас (Лондон) Александр Зинченко
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Комментарии (8)
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Olegyurchak (Хмельницький )
01.05.2021 в 18:04
Забули написати що геніально і неперевершено вийшов.
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0
-2
download1 (huyersk)
01.05.2021 в 17:05
як зіграв?хто дивився
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0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
01.05.2021 в 18:06
Подивишся при нагоді "шедевральний" удар по воротам на 72-й хвилині.
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0
-2
kalimeras21 (Город)
01.05.2021 в 19:00
нормально, защита на ноль, сухая победа
Ответить
0
0
myakovs (одесса)
01.05.2021 в 16:42
да ничего уж такого чаушеску не сделал команда в принципе была готовая що так прям чуть ли не в задницу его цилують с подачи суркиса
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0
0
ещё не специалист (Кривой Рог)
01.05.2021 в 16:35
Терміново Зінченка потрібно в Шахтьор! Може грати лівим в захисті і в півзахисті, також в півзахисті в центрі - нехай купують за 25-30. А в напад забивного Селезня - безкоштовно!!! .
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+1
-6
FC Energy (Новая Каховка)
01.05.2021 в 17:32
Увы, не смешно
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+1
0
Artemanat (Кривой Рог)
01.05.2021 в 16:33
Очень нужно чтобы он там поиграл перед Евро
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+3
0


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