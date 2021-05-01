Зинченко в матче с Кристал Пэлас вышел на замену в центр поля
Футболист заменил ветерана команды Фернандиньо
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В 34-м туре АПЛ "Кристал Пэлас" принял дома "Манчестер Сити". "Горожане" выиграли со счетом 0:2.
Украинец Александр Зинченко вышел на замену в центр поля. Игрок заменил Фернандиньо на 67-ой минуте матча. Эта замена стала единственной в матче от Хосепа Гвардиолы.
В текущем сезоне украинец сыграл 16 матчей в АПЛ и не отличился результативными действиями. Его цена составляет 20 млн евро, согласно данным Transfermarkt.
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