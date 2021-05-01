Зинченко в матче с Кристал Пэлас вышел на замену в центр поля

В 34-м туре АПЛ "Кристал Пэлас" принял дома "Манчестер Сити". "Горожане" выиграли со счетом 0:2.

Украинец Александр Зинченко вышел на замену в центр поля. Игрок заменил Фернандиньо на 67-ой минуте матча. Эта замена стала единственной в матче от Хосепа Гвардиолы.

В текущем сезоне украинец сыграл 16 матчей в АПЛ и не отличился результативными действиями. Его цена составляет 20 млн евро, согласно данным Transfermarkt.