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Президент Легии: Аренда Русина будет сокращена. Шабанов, скорее всего, тоже вернется в Киев

Наши за границей
(1 голосов)

У футболистов, скорее всего, нет перспектив в Польше

Президент Легии: Аренда Русина будет сокращена. Шабанов, скорее всего, тоже вернется в Киев

twitter.com/LegiaNet

Новина українською

Президент "Легии" Дариуш Мьодуски рассказал о том, какое будущее в команде имеют Артем Шабанов и Назарий Русин:

– Из арендованных игроков только с Русиным все пошло не так, как мы ожидали.

- Аренда Шабанова заканчивается летом, Русина – зимой. Есть ли решения по ним?

– Это еще не окончательно, но за Шабанова нужно заплатить отступные. В нынешней ситуации, это, вероятно, не самое лучшее решение. Скорее всего, игрок вернется в Киев.

Русин? Идут завершающие стадии переговоров, но думаю, что срок его аренды будет сокращен, – ответил Мьодуски.

Аренда нападающего Назария Русина в "Легии" заканчивается в конце 2021 года. Нападающий сыграл один матч за первую команду в рамках Кубка Польши. Соглашение с Шабановым рассчитано до лета.

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В статье: Динамо (Киев) Артем Шабанов Легия (Польша) Назарий Русин
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Источник:
Sportowefakty.wp.pl

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Комментарии (2)
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Olegyurchak (Хмельницький )
02.05.2021 в 15:13
Это не Украина, даже там пахать нужно, а эти привыкли к решалам и договорнякам.
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Григорий Листопадов
02.05.2021 в 15:10
Даже в Поляндии Русин не нужен.
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