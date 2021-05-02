Президент Легии: Аренда Русина будет сокращена. Шабанов, скорее всего, тоже вернется в Киев
У футболистов, скорее всего, нет перспектив в Польше
twitter.com/LegiaNet
Президент "Легии" Дариуш Мьодуски рассказал о том, какое будущее в команде имеют Артем Шабанов и Назарий Русин:
– Из арендованных игроков только с Русиным все пошло не так, как мы ожидали.
- Аренда Шабанова заканчивается летом, Русина – зимой. Есть ли решения по ним?
– Это еще не окончательно, но за Шабанова нужно заплатить отступные. В нынешней ситуации, это, вероятно, не самое лучшее решение. Скорее всего, игрок вернется в Киев.
Русин? Идут завершающие стадии переговоров, но думаю, что срок его аренды будет сокращен, – ответил Мьодуски.
Аренда нападающего Назария Русина в "Легии" заканчивается в конце 2021 года. Нападающий сыграл один матч за первую команду в рамках Кубка Польши. Соглашение с Шабановым рассчитано до лета.
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