Президент Легии: Аренда Русина будет сокращена. Шабанов, скорее всего, тоже вернется в Киев

Президент "Легии" Дариуш Мьодуски рассказал о том, какое будущее в команде имеют Артем Шабанов и Назарий Русин:

– Из арендованных игроков только с Русиным все пошло не так, как мы ожидали.

- Аренда Шабанова заканчивается летом, Русина – зимой. Есть ли решения по ним?

– Это еще не окончательно, но за Шабанова нужно заплатить отступные. В нынешней ситуации, это, вероятно, не самое лучшее решение. Скорее всего, игрок вернется в Киев.

Русин? Идут завершающие стадии переговоров, но думаю, что срок его аренды будет сокращен, – ответил Мьодуски.

Аренда нападающего Назария Русина в "Легии" заканчивается в конце 2021 года. Нападающий сыграл один матч за первую команду в рамках Кубка Польши. Соглашение с Шабановым рассчитано до лета.