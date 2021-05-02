Малиновский выйдет в старте на матч с Сассуоло
Тренер команды доверяет украинцу
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинец Руслан Малиновский попал в стартовый состав "Аталанты" на матч 34-го тура Серии А с "Сассуоло". В последних матчах игрок доказал, что тренерский штаб может ему доверять.
На счету Малиновского 6 голов и 9 ассистов в 31 матче текущего розыгрыша чемпионата Италии.
Другой украинец "бергамасков" - хавбек Виктор Коваленко - начнет встречу на скамейке запасных. Экс-игрок "Шахтера" сыграл 4 минуты за итальянский клуб после перехода в клуб прошлой зимой.
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