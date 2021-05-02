Малиновский выйдет в старте на матч с Сассуоло

Украинец Руслан Малиновский попал в стартовый состав "Аталанты" на матч 34-го тура Серии А с "Сассуоло". В последних матчах игрок доказал, что тренерский штаб может ему доверять.

На счету Малиновского 6 голов и 9 ассистов в 31 матче текущего розыгрыша чемпионата Италии.

Другой украинец "бергамасков" - хавбек Виктор Коваленко - начнет встречу на скамейке запасных. Экс-игрок "Шахтера" сыграл 4 минуты за итальянский клуб после перехода в клуб прошлой зимой.