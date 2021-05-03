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Ярмоленко не попал в заявку Вест Хэма на матч с Бернли

Наши за границей
(1 голосов)

Сегодня на поле Андрей тоже не выйдет

Ярмоленко не попал в заявку Вест Хэма на матч с Бернли

Новина українською

Сегодня в рамках 34-го тура АПЛ "Вест Хэм" на выезде сыграет с "Бернли".

В заявке "молотобойцев" на матч не оказалось украинец Андрей Ярмоленко.

Матч начнётся в 22:15.

Напомним, что Андрей 9 февраля травмировал колено в матче Кубка Англии против "Манчестер Юнайтед" и с тех пор на поле не выходил. Кроме этого Ярмоленко не смог принять участие в мартовских поединках сборной Украины в квалификации на ЧМ-2022.

В этом сезоне на счету 31-летнего полузащитника три гола и четыре ассиста в 21 матче.

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В статье: Андрей Ярмоленко Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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Комментарии (4)
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Лектор (Черкассы)
03.05.2021 в 22:24
Пора домой Андрей
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0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
03.05.2021 в 21:59
Если на такую х..ню не ставят, то это уже край.
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+1
0
download1 (huyersk)
03.05.2021 в 22:07
це головний м'яко назуй послав
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0
0
Artemanat (Кривой Рог)
03.05.2021 в 21:55
Это тело даже в заявку клуба не попадает так как и Коноплянка,а в сборную пожалуйста,это чтобы соперникам проще играть было с пешеходами,а то если все играть будут то как нас обыграть тогда
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+1
-1


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