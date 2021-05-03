Ярмоленко не попал в заявку Вест Хэма на матч с Бернли
Сегодня на поле Андрей тоже не выйдет
Сегодня в рамках 34-го тура АПЛ "
В заявке "молотобойцев" на матч не оказалось украинец Андрей Ярмоленко.
Матч начнётся в 22:15.
Напомним, что Андрей 9 февраля травмировал колено в матче Кубка Англии против "Манчестер Юнайтед" и с тех пор на поле не выходил. Кроме этого Ярмоленко не смог принять участие в мартовских поединках сборной Украины в квалификации на ЧМ-2022.
В этом сезоне на счету 31-летнего полузащитника три гола и четыре ассиста в 21 матче.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Агробизнес в шаге от зоны УПЛ. Таблица Первой лиги 2020/21
- Ротань и ассистенты Луческу. Как в Украине происходит смена поколений тренеров
- Наставник Миная отреагировал на слухи о роспуске команды
- "Рана все еще кровоточит". Андрей Шевченко - о своем самом тяжелом поражении в качестве игрока
- Парень на фоне домов: Шапаренко показал новое тату
- Жерсон Родригес взял интервью у футболистов Динамо сразу после оформления чемпионства. ВИДЕО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (4)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лектор (Черкассы)
03.05.2021 в 22:24
Ответить
0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
03.05.2021 в 21:59
Ответить
+1
0
download1 (huyersk)
03.05.2021 в 22:07
Ответить
0
0
Artemanat (Кривой Рог)
03.05.2021 в 21:55
Ответить
+1
-1
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...