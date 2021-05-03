Ярмоленко не попал в заявку Вест Хэма на матч с Бернли

Сегодня в рамках 34-го тура АПЛ " Вест Хэм " на выезде сыграет с "Бернли".

В заявке "молотобойцев" на матч не оказалось украинец Андрей Ярмоленко.

Матч начнётся в 22:15.

Напомним, что Андрей 9 февраля травмировал колено в матче Кубка Англии против "Манчестер Юнайтед" и с тех пор на поле не выходил. Кроме этого Ярмоленко не смог принять участие в мартовских поединках сборной Украины в квалификации на ЧМ-2022.

В этом сезоне на счету 31-летнего полузащитника три гола и четыре ассиста в 21 матче.