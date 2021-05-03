Голы на любой вкус: украинец оформил хет-трик в чемпионате Казахстана

Украинский нападающий "Акжайыка" Николай Ковталюк оформил хет-трик в 9-м туре чемпионата Казахстана, заставив капитулировать "Жетысу" (3:2).

Для 26-летнего уроженца Самбора это первые голы в текущем сезоне. Он перебрался в Казахстан в марте, а до этого выступал в Грузии и даже Южной Корее.

"Акжайык" - самая "украинская" команда Казахстана. Кроме Ковталюка там играют голкипер Сергей Литовченко, защитник Артем Барановский и атакующий хавбек Алексей Чичиков, а тренирует команду Владимир Мазяр. Результаты парней из Уральска средние - они 8-е после 9 туров.