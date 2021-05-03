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Тарас Качараба со Славией стал чемпионом Чехии

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Тарас Качараба со Славией стал чемпионом Чехии

Фото: Твіттер Славії

Новина українською

Пражская "Славия" с украинским центральным защитником Тарасом Качарабой в составе выиграла чемпионат Чехии.

Клуб оторвался по очкам и стал недосягаем для своих соперников в турнирной таблице после победы над "Викторией" Пльзень (5: 1) в 30-м туре.

"Славия" набрала 78 очков в 30 матчах, "Яблонец" находится на втором месте с 62 очками. До конца сезона осталось 4 тура.

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"Славия" становится чемпионом в третий раз подряд. Для клуба это 7 титул в чешской лиге, больше только у "Спарты" (12 побед). Также Славия 13 раз выигрывала чемпионат Чехословакии.

26-летний украинец Тарас Качараба в этом сезоне провел за "Славию" 8 поединков.

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В статье: Тарас Качараба Спарта (Прага) Славия (Прага) Чемпионат Чехии
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