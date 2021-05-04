Михайличенко – в сборной тура чемпионата Бельгии по версии SportVoetbalmagazine
Украинец отыграл весь матч против "Брюгге"
Бельгийский спортивный портал SportVoetbalmagazine составил сборную тура чемпионата Бельгии.
В команду попал украинский защитник "Андерлехта" Богдан Михайличенко.
В минувшем туре чемпионата Бельгии украинец отыграл весь матч против "Брюгге" (2:2). Отметим, что на счету 24-летнего футболиста за "Андерлехт" во всех турнирах 1 гол и 2 результативные передачи в 22 матчах.
Het eerste team van het play-offweekend! Zitten er grote verrassingen bij? pic.twitter.com/32eK8N3e7s— SportVoetbalmagazine (@SportVoetbal) May 3, 2021
Также отметим, что в сборную попал экс-нападающий "Динамо" Дьюмерси Мбокани, который выступает за "Антверпен". В матче против "Гента" (2:3) форвард отдал результативный пас.
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