  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Михайличенко – в сборной тура чемпионата Бельгии по версии SportVoetbalmagazine
В тренде

Михайличенко – в сборной тура чемпионата Бельгии по версии SportVoetbalmagazine

Наши за границей
(1 голосов)

Украинец отыграл весь матч против "Брюгге"

Михайличенко – в сборной тура чемпионата Бельгии по версии SportVoetbalmagazine

Новина українською

Бельгийский спортивный портал SportVoetbalmagazine составил сборную тура чемпионата Бельгии.

В команду попал украинский защитник "Андерлехта" Богдан Михайличенко.

В минувшем туре чемпионата Бельгии украинец отыграл весь матч против "Брюгге" (2:2). Отметим, что на счету 24-летнего футболиста за "Андерлехт" во всех турнирах 1 гол и 2 результативные передачи в 22 матчах.

Также отметим, что в сборную попал экс-нападающий "Динамо" Дьюмерси Мбокани, который выступает за "Антверпен". В матче против "Гента" (2:3) форвард отдал результативный пас.

Читайте такжеБогдан Михайличенко: Сейчас у меня тяжелые времена, так как не много играю в основе Андерлехта

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Богдан Михайличенко Андерлехт (Бельгия
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Twitter

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...