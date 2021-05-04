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Аусси: Люди не понимают через что я прошел, когда переходил из Шахтера в Динамо

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Защитник говорит, что на то были веские причины

Аусси: Люди не понимают через что я прошел, когда переходил из Шахтера в Динамо

Новина українською

Украинский защитник "Торпедо-БелАЗ" Алан Аусси, который играет в белорусском клубе в аренде, а права на которого принадлежат киевскому "Динамо", рассказал о своем переходе из донецкого "Шахтера" в киевский клуб в 2018 году.

"Люди не понимают через что я прошел, когда переходил из "Шахтера" в "Динамо". Там же целая история, о которой лет через десять можно будет написать книгу. Я серьезно говорю. Просто сейчас это никому не нужно, да и я не собираюсь делиться – это слишком личное. Но придет время, и я расскажу эту увлекательную историю.

Естественно, просто так, находясь в системе клуба с семи лет, пройдя почти все этапы взросления и будучи капитаном нескольких возрастов, попав впервые оттуда в сборную, никто бы не перешел из "Шахтера" в киевское "Динамо". Значит на это были определенные причины. И люди, которые пишут: "Да как он мог?", это не то чтобы диванные эксперты, а просто те, кто не до конца разобрался в ситуации и считает, что при любой ситуации должен высказать свое "важное" мнение", - сказал Аусси.

Напомним, что в текущем сезоне 19-летний защитник провел 7 матчей за белорусский клуб, не отличаясь результативными действиями.

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В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Торпедо-БелАЗ (Жодино) Алан Аусси
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Источник:
sportarena.by

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