Зинченко выйдет в старте Сити на ответный матч ЛЧ с ПСЖ

Украинский игрок "Манчестер Сити" Александр Зинченко выйдет в стартовом составе своей команды на ответный, домашний матч 1/2 финала Лиги чемпионо в против "ПСЖ".

Украинец начнет матч c первых минут.

Отметим, что поединок начнется в 22:00.

Первый поединок в Париже завершился со счетом 2:1 в пользу "Сити".

Напомним, что в нынешнем сезоне украинец сыграл за "Сити" в 27 матчах во всех турнирах, в которых отдал 2 ассиста.