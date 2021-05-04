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Зинченко выйдет в старте Сити на ответный матч ЛЧ с ПСЖ

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В первом матче украинец успешно вышел на замену

Зинченко выйдет в старте Сити на ответный матч ЛЧ с ПСЖ

фото - Getty Images/Global Images Ukraine, автор - Laurence Griffiths

Новина українською

Украинский игрок "Манчестер Сити" Александр Зинченко выйдет в стартовом составе своей команды на ответный, домашний матч 1/2 финала Лиги чемпионов против "ПСЖ".

Украинец начнет матч c первых минут.

Отметим, что поединок начнется в 22:00.

Первый поединок в Париже завершился со счетом 2:1 в пользу "Сити".

Напомним, что в нынешнем сезоне украинец сыграл за "Сити" в 27 матчах во всех турнирах, в которых отдал 2 ассиста.

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В статье: Манчестер Сити Александр Зинченко Пари Сен-Жермен (Париж)
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