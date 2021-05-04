Зинченко выйдет в старте Сити на ответный матч ЛЧ с ПСЖ
В первом матче украинец успешно вышел на замену
фото - Getty Images/Global Images Ukraine, автор - Laurence Griffiths
Украинский игрок "Манчестер Сити" Александр Зинченко выйдет в стартовом составе своей команды на ответный, домашний матч 1/2 финала
Украинец начнет матч c первых минут.
Отметим, что поединок начнется в 22:00.
Первый поединок в Париже завершился со счетом 2:1 в пользу "Сити".
Напомним, что в нынешнем сезоне украинец сыграл за "Сити" в 27 матчах во всех турнирах, в которых отдал 2 ассиста.
Here we go! ????— Manchester City (@ManCity) May 4, 2021
XI | Ederson, Walker, Dias, Stones, Zinchenko, Fernandinho (C), Gundogan, Bernardo, Mahrez, Foden, De Bruyne
SUBS | Steffen, Carson, Ake, Sterling, Jesus, Aguero, Laporte, Rodrigo, Torres, Mendy, Cancelo
???? #ManCity | https://t.co/axa0klD5re pic.twitter.com/yLNkXasjbf
Tonight's starting 1⃣1⃣! ????????????#UCL | #MCIPSG pic.twitter.com/KTUm4VVELZ— Paris Saint-Germain (@PSG_English) May 4, 2021
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