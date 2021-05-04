Шериф Вернидуба вышел в финал Кубка Молдовы
До титула - один шаг
ФК Шериф
Молдавский "Шериф" под руководством украинского тренера Юрия Вернидуба вышел в финал Кубка страны.
Сегодня в полуфинале клуб из Тирасполя одержал волевую победу над "Петрокубом" (3:1).
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В финал команда Вернидуба сыграет с "Сфынтул Георги".
Финальный поединок состоится 28 мая.
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