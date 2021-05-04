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Шериф Вернидуба вышел в финал Кубка Молдовы

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До титула - один шаг

Шериф Вернидуба вышел в финал Кубка Молдовы

ФК Шериф

Новина українською

Молдавский "Шериф" под руководством украинского тренера Юрия Вернидуба вышел в финал Кубка страны.

Сегодня в полуфинале клуб из Тирасполя одержал волевую победу над "Петрокубом" (3:1).

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В финал команда Вернидуба сыграет с "Сфынтул Георги".

Финальный поединок состоится 28 мая.

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В статье: Юрий Вернидуб Шериф (Тирасполь)
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