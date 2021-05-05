Эмоции, достойные финала. Зинченко расплакался после финального свистка матча с ПСЖ

Манчестер Сити и в ответном полуфинальном матче ЛЧ обыграл ПСЖ (2:0) и впервые в своей истории вышел в финал турнира.

Поединок вышел очень эмоциональным, ну и после финального свистка горожане не скрывали эмоций.

Так, украинец Александр Зинченко и вовсе прослезился от счастья и осознания содеянного.

Напомним, что в финале Сити сыграет с победителем пары Реал - Челси, которые свой ответный матч сыграют в среду.