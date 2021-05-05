  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Эмоции, достойные финала. Зинченко расплакался после финального свистка матча с ПСЖ
В тренде

Эмоции, достойные финала. Зинченко расплакался после финального свистка матча с ПСЖ

Наши за границей
(2 голосов)

У украинца отличные шансы сыграть в финале самого престижного клубного турнира Европы

Эмоции, достойные финала. Зинченко расплакался после финального свистка матча с ПСЖ

Новина українською

Манчестер Сити и в ответном полуфинальном матче ЛЧ обыграл ПСЖ (2:0) и впервые в своей истории вышел в финал турнира.

Поединок вышел очень эмоциональным, ну и после финального свистка горожане не скрывали эмоций.

Так, украинец Александр Зинченко и вовсе прослезился от счастья и осознания содеянного.

Напомним, что в финале Сити сыграет с победителем пары Реал - Челси, которые свой ответный матч сыграют в среду.

Эмоции, достойные финала. Зинченко расплакался после финального свистка матча с ПСЖ - изображение 1Эмоции, достойные финала. Зинченко расплакался после финального свистка матча с ПСЖ - изображение 2Эмоции, достойные финала. Зинченко расплакался после финального свистка матча с ПСЖ - изображение 3Эмоции, достойные финала. Зинченко расплакался после финального свистка матча с ПСЖ - изображение 4Эмоции, достойные финала. Зинченко расплакался после финального свистка матча с ПСЖ - изображение 5
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Манчестер Сити Александр Зинченко Пари Сен-Жермен (Париж)
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Tenma7 (Чернигов)
05.05.2021 в 00:41
Молодчага! Надеюсь, Пеп даст ему в финале сыграть.З.Ы. Ох уж эти зубы...на капу боксерскую похожи.
Ответить
+4
0
Primeval (Одесса)
05.05.2021 в 00:44
Да, зубы прям так и притягивают внимание
Ответить
0
-1
avatar
Wreck (Киев)
05.05.2021 в 00:51
виниры
Ответить
+1
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...