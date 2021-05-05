Левченко: Зинченко - просто шикарен! Очень горжусь им!
Экс- игрок сборной Украины оценил выступления украинца
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший полузащитник сборной Украины Евгений Левченко оценил выступление Александра Зинченко в матче полуфинала Лиги чемпионов с "ПСЖ" (2:0).
"Зина - просто шикарен! В этих слезах, после игры, собраны все эмоции. Кропотливая работа, взлёты и падения, вера в себя, когда многие не верили в его будущее в МанСити. Очень горжусь им", - написал Левченко в Твиттере.
Зина- просто шикарен! В этих слезах, после игры, собраны все эмоции. Кропотливая работа, взлёты и падения, вера в себя, когда многие не верили в его будущее в МанСити. Очень горжусь им????????????— Levchenko Evgeniy (@elevchenko) May 4, 2021
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