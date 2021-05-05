Левченко: Зинченко - просто шикарен! Очень горжусь им!

Бывший полузащитник сборной Украины Евгений Левченко оценил выступление Александра Зинченко в матче полуфинала Лиги чемпионов с "ПСЖ" (2:0).

"Зина - просто шикарен! В этих слезах, после игры, собраны все эмоции. Кропотливая работа, взлёты и падения, вера в себя, когда многие не верили в его будущее в МанСити. Очень горжусь им", - написал Левченко в Твиттере.