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Левченко: Зинченко - просто шикарен! Очень горжусь им!

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Экс- игрок сборной Украины оценил выступления украинца

Левченко: Зинченко - просто шикарен! Очень горжусь им!

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший полузащитник сборной Украины Евгений Левченко оценил выступление Александра Зинченко в матче полуфинала Лиги чемпионов с "ПСЖ" (2:0).

"Зина - просто шикарен! В этих слезах, после игры, собраны все эмоции. Кропотливая работа, взлёты и падения, вера в себя, когда многие не верили в его будущее в МанСити. Очень горжусь им", - написал Левченко в Твиттере.

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В статье: Евгений Левченко Манчестер Сити Александр Зинченко
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