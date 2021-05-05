Гендиректор Уфы: Очень гордимся тем, что Зинченко играл за нас
Уфа поздравила украинца с выходом в финал Лиги чемпионов
Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов поведал о разговоре с экс-игроком команды Александром Зинченко, который вчера с "Манчестер Сити" вышел в финал
"Переживал очень сильно за Зину. Сегодня ему позвонили, поговорили. Сказали, что в восторге от его игры. Он в очень хорошем настроении. Мы очень гордимся тем, что Зина играл за нас. Он же сказал, что следит за нами и желает, чтобы мы выполнили задачу остаться в РПЛ.
Саша доказывает, что труд — самое главное в футболисте. У меня в нем никогда сомнений не было, он выгрыз себе место, потому что очень целеустремлённый. Пожелал ему выиграть финал, будем болеть за него. На "Уфу" это всё тоже положительно работает", — сказал Газизов.
Напомним, что украинец выступал в составе "Уфы" с 2015 по 2016 год, сыграв 33 матча и забив два мяча.
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