Малиновский второй месяц подряд признан лучшим игроком Аталанты

" Аталанта " на официальных страницах в соцсетях проводила голосование среди болельщиков на звание лучшего игрока команды в апреле.

Победу в голосовании одержал украинский полузащитник Руслан Малиновский.

Отдельно следует отметить, что лучшим игроком украинец признается второй месяц подряд – в марте он также получил аналогичную награду.

Отметим, что в пяти матчах "Аталанты" в апреле Малиновский забил 3 гола и отдал 5 ассистов.

???? #Malinovskyi scatenato ad aprile! ???? Per il 2° mese consecutivo è lui il vostro #PlayeroftheMonth! Complimenti Ruslan! ????



???????? Malina was on fire in April! ???? He's your #AtalantaPOTM for the 2nd straight month! Well deserved Ruslan! ????



By https://t.co/mwUMG9NQac#GoAtalantaGo pic.twitter.com/UWgIsaJvEZ