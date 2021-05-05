Малиновский второй месяц подряд признан лучшим игроком Аталанты

" Аталанта " на официальных страницах в соцсетях проводила голосование среди болельщиков на звание лучшего игрока команды в апреле.

Победу в голосовании одержал украинский полузащитник Руслан Малиновский.

Отдельно следует отметить, что лучшим игроком украинец признается второй месяц подряд – в марте он также получил аналогичную награду.

Отметим, что в пяти матчах "Аталанты" в апреле Малиновский забил 3 гола и отдал 5 ассистов.