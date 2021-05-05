Малиновский второй месяц подряд признан лучшим игроком Аталанты
Заслуженная награда
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
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Победу в голосовании одержал украинский полузащитник Руслан Малиновский.
Отдельно следует отметить, что лучшим игроком украинец признается второй месяц подряд – в марте он также получил аналогичную награду.
Отметим, что в пяти матчах "Аталанты" в апреле Малиновский забил 3 гола и отдал 5 ассистов.
???? #Malinovskyi scatenato ad aprile! ???? Per il 2° mese consecutivo è lui il vostro #PlayeroftheMonth! Complimenti Ruslan! ????— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) May 5, 2021
???????? Malina was on fire in April! ???? He's your #AtalantaPOTM for the 2nd straight month! Well deserved Ruslan! ????
By https://t.co/mwUMG9NQac#GoAtalantaGo pic.twitter.com/UWgIsaJvEZ
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