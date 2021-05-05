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Малиновский второй месяц подряд признан лучшим игроком Аталанты

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(3 голосов)

Заслуженная награда

Малиновский второй месяц подряд признан лучшим игроком Аталанты

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Аталанта" на официальных страницах в соцсетях проводила голосование среди болельщиков на звание лучшего игрока команды в апреле.

Победу в голосовании одержал украинский полузащитник Руслан Малиновский.

Отдельно следует отметить, что лучшим игроком украинец признается второй месяц подряд – в марте он также получил аналогичную награду.

Отметим, что в пяти матчах "Аталанты" в апреле Малиновский забил 3 гола и отдал 5 ассистов.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский
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