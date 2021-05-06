Зинченко попал в команду недели Лиги чемпионов по версии WhoScored
Украинец провел достойный матч против "ПСЖ"
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Статистический портал WhoScored опубликовал символическую сборную полуфинала Лиги чемпионов. Команда была составлена на основе оценок, которые футболисты получили за свою игру.
В сборную недели Лиги чемпионов попал и украинский игрок "Манчестер Сити" Александр Зинченко. За матч против "ПСЖ" (2:0) он получил оценку 7,4 балла. На счету украинца 70 пасов и 95,7% из них были точными.
В текущем сезоне за "горожан" 24-летний футболист во всех турнирах провел 28 матчей, в которых сделал две результативные передачи.
Напомним, что в финале Лиги чемпионов "Манчестер Сити" сыграет с "Челси". Поединок пройдет 29 мая в Стамбуле.
Скриншот: WhoScored
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