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Яремчук: В Генте давление присутствует в каждом матче

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Бельгийский клуб проводит не лучший сезон

Яремчук: В Генте давление присутствует в каждом матче

Фото: KAA Gent

Новина українською

Украинский форвард бельгийского "Гента" Роман Яремчук поделился ожиданиями от игры против "Стандарда" в матче чемпионата Бельгии.

"Давление? В "Генте" присутствует давление в каждом матче. Будет чрезвычайно важно выиграть это противостояние со "Стандардом".

Мы проводим не лучший сезон, очень хорошо это понимаем. Мы много говорим об этом в команде, у нас много дискуссий, но мы должны смотреть в будущее.

У нас есть возможность выиграть следующий матч, и мы должны воспользоваться этой возможностью", – сказал Яремчук.

Напомним, что матч "Стандард" - "Гент" состоится завтра, 8 мая, и начнется в 19:30.

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В статье: Роман Яремчук Гент (Бельгия)
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Источник:
hln.be

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