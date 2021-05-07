Яремчук: В Генте давление присутствует в каждом матче

Украинский форвард бельгийского "Гента" Роман Яремчук поделился ожиданиями от игры против "Стандарда" в матче чемпионата Бельгии.

"Давление? В "Генте" присутствует давление в каждом матче. Будет чрезвычайно важно выиграть это противостояние со "Стандардом".

Мы проводим не лучший сезон, очень хорошо это понимаем. Мы много говорим об этом в команде, у нас много дискуссий, но мы должны смотреть в будущее.

У нас есть возможность выиграть следующий матч, и мы должны воспользоваться этой возможностью", – сказал Яремчук.