В Уфе надеются, что в случае выигрыша ЛЧ Зинченко привезет трофей в Россию
Украинец может выиграть главный клубный трофей Европы
Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов выразил надежду, что "Манчестер Сити" выиграет
"Конечно, если "Манчестер Сити" выиграет Лигу чемпионов, то попросим Зинченко привезти трофей в Уфу. Это было бы круто.
Мы с ним после игры созвонились, поздравили друг друга. Очень горжусь, что работали вместе. Пожелал ему выиграть финал, будем болеть за него. Он же пожелал остаться нам в РПЛ, переживает за нас", — сказал Газизов.
Напомним, что украинец выступал в составе "Уфы" с 2015 по 2016 год, сыграв 33 матча и забив два мяча.
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