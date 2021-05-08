В Уфе надеются, что в случае выигрыша ЛЧ Зинченко привезет трофей в Россию

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов выразил надежду, что "Манчестер Сити" выиграет Лигу чемпионов и украинский полузащитник Александр Зинченко сможет привести трофей в Уфу.

"Конечно, если "Манчестер Сити" выиграет Лигу чемпионов, то попросим Зинченко привезти трофей в Уфу. Это было бы круто.

Мы с ним после игры созвонились, поздравили друг друга. Очень горжусь, что работали вместе. Пожелал ему выиграть финал, будем болеть за него. Он же пожелал остаться нам в РПЛ, переживает за нас", — сказал Газизов.