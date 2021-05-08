  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. В Уфе надеются, что в случае выигрыша ЛЧ Зинченко привезет трофей в Россию
В тренде

В Уфе надеются, что в случае выигрыша ЛЧ Зинченко привезет трофей в Россию

Наши за границей
(4 голосов)

Украинец может выиграть главный клубный трофей Европы

В Уфе надеются, что в случае выигрыша ЛЧ Зинченко привезет трофей в Россию

Новина українською

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов выразил надежду, что "Манчестер Сити" выиграет Лигу чемпионов и украинский полузащитник Александр Зинченко сможет привести трофей в Уфу.

"Конечно, если "Манчестер Сити" выиграет Лигу чемпионов, то попросим Зинченко привезти трофей в Уфу. Это было бы круто.

Мы с ним после игры созвонились, поздравили друг друга. Очень горжусь, что работали вместе. Пожелал ему выиграть финал, будем болеть за него. Он же пожелал остаться нам в РПЛ, переживает за нас", — сказал Газизов.

Напомним, что украинец выступал в составе "Уфы" с 2015 по 2016 год, сыграв 33 матча и забив два мяча.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Манчестер Сити "Уфа" Александр Зинченко
Оцените этот материал:
(4 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
sport24

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (4)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
kapkan (Луганск)
08.05.2021 в 01:20
"Уфа" ему дала очень хороший толчок. Не "Шахтёр". А кому и что он должен, он и сам решит. Он ещё ЛЧ не выиграл!!!
Ответить
+2
0
kalan-86 (Анкара)
08.05.2021 в 00:52
По перше ніхто ще нічого не виграв, а по друге, в дупі у вас не злипнеця? Впевнений що Зінченко ніколи не повезе жоден трофей на росію.
Ответить
0
-2
Dimka26 (Чернигов)
08.05.2021 в 01:06
Вы слишком хорошего мнения о Зинченко
Ответить
+1
-1
avatar
Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
08.05.2021 в 00:41
На рыбалку ездит в террорашку… не удивлюсь, если и кубок свозит к свинособакам
Ответить
+1
-2


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...