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Гвардиола: Мы могли продать Зинченко, но он сказал, что хочет бороться в Сити

Наши за границей
(3 голосов)

Достиг цели

Гвардиола: Мы могли продать Зинченко, но он сказал, что хочет бороться в Сити

фото - Getty Images

Новина українською

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола похвалил своего подопечного, украинца Александра Зинченко:

"Зинченко много боролся, чтобы быть здесь. Его можно было отдать в аренду или продать, но он сказал: "Нет, я хочу бороться, чтобы быть здесь". Это много значит.

Он играет не на своей позиции, но никогда не жаловался. И он не ошибается. Когда вы ему что-то говорите, он сразу реагирует. Он всегда сосредоточен. Мы не забываем, что на позиции левого защитника он противостоял Салаху, Рашфорду, Ди Марии. Это самые сильные оппоненты, но Зинченко не ошибается.

С мячом он действует исключительно, но в защитной линии из четырех футболистов главное - не ошибаться. Алекс заслуживает играть", - сказал Пеп.

Напомним, что летом 2016 года Зинченко перешел из "Уфы" в "Манчестер Сити" за два млн евро. С тех пор он провел за "горожан" 96 матчей, в которых отметился двумя голами и семью ассистами. Вместе с командой украинец завоевал восемь трофеев. Также один из сезонов (2016/2017 гг) он сыграл за "ПСВ".

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 24-летнего Александра в 20 млн евро.

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В статье: Хосеп Гвардиола Манчестер Сити Александр Зинченко
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Источник:
Manchester Evening News

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Комментарии (5)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
08.05.2021 в 13:44
Бороться!!!
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0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
08.05.2021 в 12:03
Этот "борец" прекрасно понимает, что за такую игру больше чем арабские шейхи ему нигде не заплатят.
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0
-11
vinn (Khmelnitsky)
08.05.2021 в 12:21
Зато ти в чемпі району феєриш- скаути щотижня на перегляд прилітають)) Наскільки пам'ятаю у нього одна з найнижчих ЗП в сіті.
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+5
0
oda1979 (Запорожье)
08.05.2021 в 13:24
Именно. Лямов в год получают игроки в чемпионшипе.
+1
0
FC Energy (Новая Каховка)
08.05.2021 в 13:38
Критика может быть, если аргументированная, но твои комменты - это высер ради высера. Если ты не ребенок, а взрослый мужик - то это клиника.
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+2
0


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