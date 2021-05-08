Гвардиола: Мы могли продать Зинченко, но он сказал, что хочет бороться в Сити
Достиг цели
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Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола похвалил своего подопечного, украинца Александра Зинченко:
"Зинченко много боролся, чтобы быть здесь. Его можно было отдать в аренду или продать, но он сказал: "Нет, я хочу бороться, чтобы быть здесь". Это много значит.
Он играет не на своей позиции, но никогда не жаловался. И он не ошибается. Когда вы ему что-то говорите, он сразу реагирует. Он всегда сосредоточен. Мы не забываем, что на позиции левого защитника он противостоял Салаху, Рашфорду, Ди Марии. Это самые сильные оппоненты, но Зинченко не ошибается.
С мячом он действует исключительно, но в защитной линии из четырех футболистов главное - не ошибаться. Алекс заслуживает играть", - сказал Пеп.
Напомним, что летом 2016 года Зинченко перешел из "Уфы" в "Манчестер Сити" за два млн евро. С тех пор он провел за "горожан" 96 матчей, в которых отметился двумя голами и семью ассистами. Вместе с командой украинец завоевал восемь трофеев. Также один из сезонов (2016/2017 гг) он сыграл за "ПСВ".
Аналитический портал Transfermarkt оценивает 24-летнего Александра в 20 млн евро.
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