Гвардиола: Мы могли продать Зинченко, но он сказал, что хочет бороться в Сити

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола похвалил своего подопечного, украинца Александра Зинченко:

"Зинченко много боролся, чтобы быть здесь. Его можно было отдать в аренду или продать, но он сказал: "Нет, я хочу бороться, чтобы быть здесь". Это много значит.

Он играет не на своей позиции, но никогда не жаловался. И он не ошибается. Когда вы ему что-то говорите, он сразу реагирует. Он всегда сосредоточен. Мы не забываем, что на позиции левого защитника он противостоял Салаху, Рашфорду, Ди Марии. Это самые сильные оппоненты, но Зинченко не ошибается.

С мячом он действует исключительно, но в защитной линии из четырех футболистов главное - не ошибаться. Алекс заслуживает играть", - сказал Пеп.