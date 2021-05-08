Соболь провел 70-й матч за Брюгге

В рамках второго тура чемпионской группы бельгийской Лиги Жюпиле "Генк" принимал "Брюгге". Украинец Эдуард Соболь появился на поле со скамейки запасных, заменив Стефано Денсвилла. Этот матч стал для левого защитника 70-м в составе "Брюгге".

За 18 минут Эдуард сумел лишь отличиться вписанной в свой пассив желтой карточкой. Правда, и для "Брюгге" матч в целом сложился негативно: поражение 3:0 от прямых конкурентов на чемпионство. На данный момент "Генк" уступает "сине-черным" пятью очками за четыре тура до конца сезона.

За 70 матчей в активе Соболя два гола и 10 ассистов. Также в прошлом сезоне он с командой завоевал чемпионство Бельгии.

Напомним, что Эдуард с 2019-го года выступает за "Брюгге" на правах аренды из донецкого "Шахтера". Со следующего сезона он будет в статусе полноценного игрока бельгийского клуба, ведь "сине-черные" оформили трансфер 26-летнего украинца за 3,5 млн евро.