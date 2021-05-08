Яремчук: Кто знает, может, останусь в Генте
Украинец рассказал о своем будущем
Нападающий "Гента" Роман Яремчук поделился мыслями насчет своего будущего в бельгийском клубе.
– Сейчас хороший контакт с техническим директором "Гента" Мишелем Луважи и председателем клуба. Никогда не знаешь. Они знают, чего я хочу, уважают меня. Если будет хорошее предложение, они будут решать.
- Будет ли 20 млн евро приемлемой ценой? Разве это не может быть бесплатно?
– Это не моя работа говорить об этом. Куда хочу уйти? Конкуренция важна, но я должен себя чувствовать уверенно. Хочу в команду, где у меня будет хорошее окружение. Еще слишком рано говорить об этом. Кто знает, может, останусь в клубе, – рассказал Яремчук.
Украинский форвард выступает за "Гент" с лета 2017-го года.
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