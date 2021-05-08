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Яремчук: Кто знает, может, останусь в Генте

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(1 голосов)

Украинец рассказал о своем будущем

Яремчук: Кто знает, может, останусь в Генте

Новина українською

Нападающий "Гента" Роман Яремчук поделился мыслями насчет своего будущего в бельгийском клубе.

– Сейчас хороший контакт с техническим директором "Гента" Мишелем Луважи и председателем клуба. Никогда не знаешь. Они знают, чего я хочу, уважают меня. Если будет хорошее предложение, они будут решать.

- Будет ли 20 млн евро приемлемой ценой? Разве это не может быть бесплатно?

– Это не моя работа говорить об этом. Куда хочу уйти? Конкуренция важна, но я должен себя чувствовать уверенно. Хочу в команду, где у меня будет хорошее окружение. Еще слишком рано говорить об этом. Кто знает, может, останусь в клубе, – рассказал Яремчук.

Украинский форвард выступает за "Гент" с лета 2017-го года.

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В статье: Роман Яремчук Гент (Бельгия)
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Источник:
Belgiumsoccer.be

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Комментарии (2)
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Просто Квашин (Харьков)
08.05.2021 в 17:39
Футболист средненький, а гонору - на Неймара.... Как человек - очень жадный к деньгам (как и папа-агент)...
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Shilov 2020 (Кировоград )
08.05.2021 в 17:08
Вот вот там и оставайся а то уже разговоры о твоем сверх таланте достали и то что тебя все хотят купить!!!
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