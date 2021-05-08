Безус открыл счет со Стандардом уже на 8-й минуте встречи. ВИДЕО
Голевую на украинца отдал Кастро-Монтес
Во втором туре группы за выход в Лигу Европы бельгиского чемпионата "Гент" на выезде играет против "Стандарда".
Счет в игре открыл атакующий полузащитник гостей Роман Безус - украинец оторвался от защитников хозяев и замкнул передачу Кастро-Монтеса.
В текущем сезоне во всех турнирах 30-летний Безус принял участие в 33 матчах, в которых записал на свой счет 4 забитых мяча и 6 ассистов.
Видео гола Романа Безуса
Следите за ходом поединка с помощью нашей
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Металлист 1925 не приблизился к Черноморцу, но остаётся в зоне УПЛ. Таблица Первой лиги 2020/21
- Комиссия УАФ не одобрила газон на стадионе в Тернополе
- "Суды вынесли решения в пользу Суперлиги" - Реал, Барселона и Ювентус обратились с официальным заявлением
- Кулач может покинуть Ворсклу, Ванат останется в Динамо надолго. Трансферный центр украинского футбола: LIVE
- Вне политики. Руслан Малиновский отпраздновал день рождения с Коваленко и Миранчуком. ФОТО
- Невероятная жена нового тренера Тоттенхэма, которая выходила его после жуткой травмы. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
palmotron (Бровари)
08.05.2021 в 21:15
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...