Безус открыл счет со Стандардом уже на 8-й минуте встречи. ВИДЕО

Во втором туре группы за выход в Лигу Европы бельгиского чемпионата "Гент" на выезде играет против "Стандарда".

Счет в игре открыл атакующий полузащитник гостей Роман Безус - украинец оторвался от защитников хозяев и замкнул передачу Кастро-Монтеса.

В текущем сезоне во всех турнирах 30-летний Безус принял участие в 33 матчах, в которых записал на свой счет 4 забитых мяча и 6 ассистов.

Видео гола Романа Безуса