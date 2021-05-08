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Безус открыл счет со Стандардом уже на 8-й минуте встречи

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Голевую на украинца отдал Кастро-Монтес

Безус открыл счет со Стандардом уже на 8-й минуте встречи

Новина українською

Во втором туре группы за выход в Лигу Европы бельгиского чемпионата "Гент" на выезде играет против "Стандарда".

Счет в игре открыл атакующий полузащитник гостей Роман Безус - украинец оторвался от защитников хозяев и замкнул передачу Кастро-Монтеса.

В текущем сезоне во всех турнирах 30-летний Безус принял участие в 33 матчах, в которых записал на свой счет 4 забитых мяча и 6 ассистов.

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В статье: Гент (Бельгия) Стандард (Бельгия)
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