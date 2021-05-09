Тащи: Украину в плане карьере не рассматривал. Уже давно уехал отсюда

Нападающий южнокорейского "Пхохан Стилерс" Борис Тащи прокомментировал связь с Украиной:

"Я уже давно выехал из Украины. В футбольном плане то Украина далеко от меня, приезжаю туда только в отпуск к своим родным. Поэтому Украину в плане карьеры не рассматривал.

Вариант с "Пхоханом" тоже не появился спонтанно, поэтому, поговорив со спортивным директором и тренером "Санкт-Паули" мы пришли к решению, что разорвем контракт.

В Украине сейчас бываю редко. В основном только летом, в последний раз был в Одессе на дне рождении у сестры. Зимой отпуск в основном проводил в Европе. Сейчас, конечно, после коронавируса стало сложнее передвигаться на длительные расстояния. Чаще всего получается, что родители гостят у нас", - сказал Тащи.