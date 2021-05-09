Тащи: Украину в плане карьере не рассматривал. Уже давно уехал отсюда
Форвард не планировал играть в УПЛ
fcstpauli.com
Нападающий южнокорейского "Пхохан Стилерс" Борис Тащи прокомментировал связь с Украиной:
"Я уже давно выехал из Украины. В футбольном плане то Украина далеко от меня, приезжаю туда только в отпуск к своим родным. Поэтому Украину в плане карьеры не рассматривал.
Вариант с "Пхоханом" тоже не появился спонтанно, поэтому, поговорив со спортивным директором и тренером "Санкт-Паули" мы пришли к решению, что разорвем контракт.
В Украине сейчас бываю редко. В основном только летом, в последний раз был в Одессе на дне рождении у сестры. Зимой отпуск в основном проводил в Европе. Сейчас, конечно, после коронавируса стало сложнее передвигаться на длительные расстояния. Чаще всего получается, что родители гостят у нас", - сказал Тащи.
Сейчас Борис выступает в южнокорейской K-Лиге. На его счету один гол и один асист в 11 матчах чемпионата. До этого он играл за "Санкт-Паули", "Дуйгсбург", "Штутгарт", "Збройовку Брно", "Черноморец" и дубль "Динамо Москва".
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