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Тащи: Украину в плане карьере не рассматривал. Уже давно уехал отсюда

Наши за границей
(1 голосов)

Форвард не планировал играть в УПЛ

Тащи: Украину в плане карьере не рассматривал. Уже давно уехал отсюда

fcstpauli.com

Новина українською

Нападающий южнокорейского "Пхохан Стилерс" Борис Тащи прокомментировал связь с Украиной:

"Я уже давно выехал из Украины. В футбольном плане то Украина далеко от меня, приезжаю туда только в отпуск к своим родным. Поэтому Украину в плане карьеры не рассматривал.

Вариант с "Пхоханом" тоже не появился спонтанно, поэтому, поговорив со спортивным директором и тренером "Санкт-Паули" мы пришли к решению, что разорвем контракт.

В Украине сейчас бываю редко. В основном только летом, в последний раз был в Одессе на дне рождении у сестры. Зимой отпуск в основном проводил в Европе. Сейчас, конечно, после коронавируса стало сложнее передвигаться на длительные расстояния. Чаще всего получается, что родители гостят у нас", - сказал Тащи.

Сейчас Борис выступает в южнокорейской K-Лиге. На его счету один гол и один асист в 11 матчах чемпионата. До этого он играл за "Санкт-Паули", "Дуйгсбург", "Штутгарт", "Збройовку Брно", "Черноморец" и дубль "Динамо Москва".

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В статье: Борис Тащи
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Комментарии (7)
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football_soccer (Украина)
09.05.2021 в 13:18
типок забил за 11 матчей аж один гол в лиге, которая по уровню где-то между чемпионатом Кипра и Беларуси, а гонора столькооооо, как будто за ним у нас в УПЛ очередь стоит Шахтер с Динамо небось сутками напролет умоляли перейти к ним , а потом он проснулся
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+2
0
Shilov 2020 (Кировоград )
09.05.2021 в 12:22
А его понимаю в этой стране реально нечего делать! Если бы была возможность всей стране выехать за границу я бы посмотрел кто бы тут остался! Мажоры да зеки да алкашня!!!!
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+2
-4
Prach13 (Дрогобич)
09.05.2021 в 12:42
Не міряй всіх по собі!навпаки,таких як ти і той тащі набагато менше ніж ти тут розписуєш,тому що землю на якій ти родився,потрібно любити а не принижувати.Це Україні сильно не повезло що в неї є такі пасажири як ти.
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+2
-1
Prach13 (Дрогобич)
09.05.2021 в 12:44
В тебе є можливість з відси СВАЛИТЬ!но ти нікуди не поїдеш,тому що ти тільки плакати привикло.
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+2
0
Dr. House (Поділля)
09.05.2021 в 13:46
Воно свій Кіровоград не зможе покинути, бо такого міста не існує
0
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
09.05.2021 в 12:18
Как интересно, аж дух захватывает!!!
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0
-1
Запорізьке Торпедо (zp)
09.05.2021 в 11:55
дубль динамо масква - ну сразу ж видно что вне Украины карьера резко пошла вверх ггг)
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+4
-1


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