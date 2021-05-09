Развернулся и пробил из-за пределов штрафной. Красивый гол Малиновского за Аталанту

"Парма" принимает дома "Аталанту" в матче 35-го тура Серии А. На 12-й минуте матча красивым голом отметился украинец Руслан Малиновский.

Йосип Иличич с правого фланга отдал пас низом на Руслана, украинский футболист красиво обработал мяч и, развернувшись, пробил с 18-ти метров прямо под левую штангу. Шансов отбить мяч у вратаря "Пармы" не было.

В текущем сезоне Руслан провел 32 матчи за "Аталанту" в Серии А. Украинец забил 7 голов и отдал 10 ассистов. Его цена составляет 21 млн евро, согласно данным Transfermarkt.