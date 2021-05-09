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Развернулся и пробил из-за пределов штрафной. Красивый гол Малиновского за Аталанту

Наши за границей
(5 голосов)

Вратарь соперника не имел шансов

Развернулся и пробил из-за пределов штрафной. Красивый гол Малиновского за Аталанту

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Парма" принимает дома "Аталанту" в матче 35-го тура Серии А. На 12-й минуте матча красивым голом отметился украинец Руслан Малиновский.

Йосип Иличич с правого фланга отдал пас низом на Руслана, украинский футболист красиво обработал мяч и, развернувшись, пробил с 18-ти метров прямо под левую штангу. Шансов отбить мяч у вратаря "Пармы" не было.

В текущем сезоне Руслан провел 32 матчи за "Аталанту" в Серии А. Украинец забил 7 голов и отдал 10 ассистов. Его цена составляет 21 млн евро, согласно данным Transfermarkt.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Парма (Парма) Руслан Малиновский
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Комментарии (10)
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Viktt (К-Ш)
09.05.2021 в 18:20
Спочатку здалось що воротар втратив рамку. Але все таки він не пропускав мяч, а просто не дотягнувся до нього, а потім руки під себе забрав щоб мякше приземлятись було. ІМНО
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0
0
Viktt (К-Ш)
09.05.2021 в 18:09
Воротар втратив рамку. Але це й на краще, гол гарний вийшов.
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0
0
ГенриВол (Волочиськ)
09.05.2021 в 18:02
Малиновский, Зінченко підтянув Гвардіола, гравців Динамо підтянув Луческу, Степаненко видужав... Дивись і на Євро збірна набере форму
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0
0
meffi (Захід)
09.05.2021 в 18:01
Молоток!
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0
0
ещё не специалист (Кривой Рог)
09.05.2021 в 17:22
весна подействовала? что ни матч - то или гол, или пас и не раз!
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+2
0
Viktt (К-Ш)
09.05.2021 в 18:07
Там його тортіками почали підгодовувати. Хіба не читав мотиваційну програму його дружини?:-)
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0
0
avatar
Siren05 (Мариуполь)
09.05.2021 в 17:04
Раззабивался...
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+2
0
Olegyurchak (Хмельницький )
09.05.2021 в 16:38
Краще б "Футболи" гру показали ніж якісь огляди.
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0
-2
tartar (Львів)
09.05.2021 в 16:49
Вони і показують. На олл.тв за підпискою. Дивлюся якраз.
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0
-1
ещё не специалист (Кривой Рог)
09.05.2021 в 17:19
показывают на Футбол-3
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+1
0


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