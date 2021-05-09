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Ярмоленко сыграл за Вест Хэм впервые с февраля

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(1 голосов)

Украинец больше трех месяцев не играл за свою команду

Ярмоленко сыграл за Вест Хэм впервые с февраля

Новина українською

"Вест Хэм" встретился с "Эвертоном" в игре 35-го тура АПЛ. Матч закончился победой команды Анчелотти со счетом 0:1. На 73-й минуте поединка на поле появился украинец Андрей Ярмоленко. Он заменил Саида Бенрахма.

Экс-игрок "Динамо" не играл за свой клуб з 9-го февраля. Тогда он провел 53 минуты в матче Кубка Англии против "Манчестер Юнайтед".

В текущем сезоне Андрей принял участие всего в 14 матчах АПЛ и отдал один ассист. Цена украинца составляет 5 млн евро, согласно Transfermarkt.

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В статье: Андрей Ярмоленко Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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vabo75
09.05.2021 в 20:28
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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