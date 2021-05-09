Ярмоленко сыграл за Вест Хэм впервые с февраля

"Вест Хэм" встретился с "Эвертоном" в игре 35-го тура АПЛ. Матч закончился победой команды Анчелотти со счетом 0:1. На 73-й минуте поединка на поле появился украинец Андрей Ярмоленко. Он заменил Саида Бенрахма.

Экс-игрок "Динамо" не играл за свой клуб з 9-го февраля. Тогда он провел 53 минуты в матче Кубка Англии против "Манчестер Юнайтед".

В текущем сезоне Андрей принял участие всего в 14 матчах АПЛ и отдал один ассист. Цена украинца составляет 5 млн евро, согласно Transfermarkt.