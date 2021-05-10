Забарный: Гол Гармаша был ключевым в матче с Колосом

Защитник "Динамо" Илья Забарный прокомментировал победу над "Колосом" (3:0) в 26-м туре УПЛ.

– Слава богу, что забили в раздевалку, уже игра пошла.

- Что стало ключевым в матче?

– Мне кажется, гол Гармаша. Когда команда больше играет в обороне, им нужно забить гол, они будут раскрываться, – сказал Забарный.

Напомним, Гармаш открыл счет в конце первого тайма и этот гол стал для полузащитника первым за пять месяцев. Последний раз Денис забивал за "Динамо" в начале декабря прошлого года в ворота "Мариуполя". Всего на его счету три мяча и один ассист в 11 матчах чемпионата в текущем сезоне.