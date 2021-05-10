Экс-игрок Олимпика продолжит карьеру в казахстанском Жетысу
Украинец выбрал себе 55-й игровой номер
Фото: fc-zhetisu.kz
Украинский защитник Ризван Аблитаров перешел в "Жетысу" из чемпионата Казахстана. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Сроки соглашения не разглашаются. Футболист будет выступать в команде под 55-м номером.
В Украине футболист наиболее известен по выступлениям за "Севастополь", "Оболонь" и "Черноморец". В Казахстане защитник выступал за "Атырау" и "Кайсар".
Последним его клубом был "Олимпик", который он покинул в декабре прошлого года. В составе донецкого клуба он провел 3 матча, результативными действиями не отличился.
Отметим, что новая команда 32-летнего украинца идет на последнем месте в чемпионате Казахстана, набрав 1 балл в десяти матчах.
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