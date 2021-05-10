Экс-игрок Олимпика продолжит карьеру в казахстанском Жетысу

Украинский защитник Ризван Аблитаров перешел в "Жетысу" из чемпионата Казахстана. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Сроки соглашения не разглашаются. Футболист будет выступать в команде под 55-м номером.

В Украине футболист наиболее известен по выступлениям за "Севастополь", "Оболонь" и "Черноморец". В Казахстане защитник выступал за "Атырау" и "Кайсар".

Последним его клубом был "Олимпик", который он покинул в декабре прошлого года. В составе донецкого клуба он провел 3 матча, результативными действиями не отличился.

Отметим, что новая команда 32-летнего украинца идет на последнем месте в чемпионате Казахстана, набрав 1 балл в десяти матчах.