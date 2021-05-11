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Соль: Чемпионство Динамо тоже частично и мое

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Форвард киевлян - о жизни на Тенерифе и чемпионстве команды

Соль: Чемпионство Динамо тоже частично и мое

Олександр Приходько

Новина українською

Форвард "Динамо" Фран Соль, который играет в аренде в "Тенерифе", рассказал о своей жизни в Испании и поздравил киевлян с чемпионством.

— В одном из своих последних интервью ты сказал, что Тенерифе — это рай. Почему тебе там так нравится?

— Потому что это действительно рай. Здесь никогда не бывает холодно. Самая низкая температура в этом году — 16 градусов. Представь, я праздновал новогоднюю ночь, принимая ванну в море.

— Погодные условия — это круто, но и на футбольном поле у ​​тебя совсем другая картина. Ты забил девять мячей за сезон. За все время в "Динамо" у тебя только четыре гола. В чем секрет, что ты снова начал забивать? Это специфика чемпионата?

— Мне просто дают играть — в этом разница. До травмы в "Динамо", я тоже стабильно играл и забивал, но когда получил повреждение, то практики почти не было. Для меня очевидно: чтобы много забивать, как минимум, нужно играть.

— Не жалеешь, что не остался в "Динамо" и не стал чемпионом?

— "Динамо" полностью заслужило это чемпионство. Я прежде всего очень счастлив за болельщиков, которые долго ждали чтобы их команда выиграла золотые медали. Это чемпионство тоже частично мое. Ведь чемпионская команда строилась не один сезон, а последние два года я был с командой. Но, конечно, моя роль гораздо меньше, чем тех футболистов, которые дали результат в этом сезоне.

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В статье: Динамо (Киев) Франсиско Соль Тенерифе
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Источник:
Sport Arena

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