Соль: Чемпионство Динамо тоже частично и мое
Форвард киевлян - о жизни на Тенерифе и чемпионстве команды
Олександр Приходько
Форвард "
— В одном из своих последних интервью ты сказал, что
— Потому что это действительно рай. Здесь никогда не бывает холодно. Самая низкая температура в этом году — 16 градусов. Представь, я праздновал новогоднюю ночь, принимая ванну в море.
— Погодные условия — это круто, но и на футбольном поле у тебя совсем другая картина. Ты забил девять мячей за сезон. За все время в "Динамо" у тебя только четыре гола. В чем секрет, что ты снова начал забивать? Это специфика чемпионата?
— Мне просто дают играть — в этом разница. До травмы в "Динамо", я тоже стабильно играл и забивал, но когда получил повреждение, то практики почти не было. Для меня очевидно: чтобы много забивать, как минимум, нужно играть.
— Не жалеешь, что не остался в "Динамо" и не стал чемпионом?
— "Динамо" полностью заслужило это чемпионство. Я прежде всего очень счастлив за болельщиков, которые долго ждали чтобы их команда выиграла золотые медали. Это чемпионство тоже частично мое. Ведь чемпионская команда строилась не один сезон, а последние два года я был с командой. Но, конечно, моя роль гораздо меньше, чем тех футболистов, которые дали результат в этом сезоне.
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