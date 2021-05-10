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Ребров второй год подряд признан лучшим тренером в Венгрии

Наши за границей
(1 голосов)
Ребров второй год подряд признан лучшим тренером в Венгрии

fradi.hu

Новина українською

Украинский специалист Сергей Ребров, который работает с "Ференцварошем", второй год подряд признан тренером года в Венгрии.

Отметим, что команда Реброва третий сезон подряд выиграла чемпионский титул, а также впервые за последние 20 лет вышла в групповой этап ЛЧ.

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Также команда установила рекорд по набранным очкам и пропущенным голам в чемпионате Венгрии.

"Самым важным для меня было работать не только с 11 игроками, которые будут играть в конкретном матче, но со всеми, кто готовится. Сначала мало кто верил, что команда сможет попасть в группу ЛЧ. Однако игроки не смотрели на соперников они были готовы.

Мои футболисты знали, в чем их сила перед соперниками. Мы были готовы к Лиге чемпионов, я благодарен клубу за то, что на каждой позиции в команде есть конкуренция. Никому не было обеспечено место в старте, так что каждый выкладывался на максимум. Я также получил большой опыт в Лиге чемпионов", – сказал Ребров.

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В статье: Сергей Ребров Ференцварош (Будапешт)
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Комментарии (1)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
11.05.2021 в 01:05
Понятное дело.
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