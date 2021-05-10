Ребров второй год подряд признан лучшим тренером в Венгрии

Украинский специалист Сергей Ребров, который работает с "Ференцварошем", второй год подряд признан тренером года в Венгрии.

Отметим, что команда Реброва третий сезон подряд выиграла чемпионский титул, а также впервые за последние 20 лет вышла в групповой этап ЛЧ.

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Также команда установила рекорд по набранным очкам и пропущенным голам в чемпионате Венгрии.